۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

قرارگاه مجمع جهادگران استان بوشهر در عسلویه برگزار شد

بوشهر- مجمع جهادگران استان بوشهر با حضور امام جمعه عسلویه، معاونان سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر و مسئولان بسیج سازندگی نواحی مقاومت شهرستان‌های جنوبی استان در عسلویه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه عسلویه صبح یکشنبه در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر در سازماندهی موفق گروه‌های جهادی، اظهار کرد: این سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم مردمی و اجتماعی، فعالیت‌های مؤثری در حوزه محرومیت‌زدایی مناطق مختلف استان داشته است.

حجت‌الاسلام محمد محمدی بر لزوم همکاری و تعامل گسترده‌تر نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مسئولیت‌پذیر با بسیج سازندگی تأکید کرد و افزود: با توجه به تأثیرگذاری چشمگیر فعالیت‌های اجتماعی این سازمان در بهبود زندگی اقشار نیازمند، انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه همکاری و حمایت خود را در این زمینه افزایش دهند.

مدیر حرکت‌های جهادی استان بوشهر، با اشاره به رویکرد سازمان بسیج سازندگی در تحقق اهداف جهادی گفت: نگاه ما به حرکت‌های جهادی، منطبق با فرمایشات مقام معظم رهبری است که خدمت‌رسانی را برای تحقق عدالت و پیشرفت ضروری می‌دانند و ما نیز در راستای تحقق این هدف تلاش می‌کنیم.

علی رحیمیان همچنین با تقدیر از گروه‌های جهادی شهرستان عسلویه در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، عنوان کرد: گروه‌های جهادی این شهرستان یکی از موفق‌ترین و پیشگام‌ترین گروه‌ها در ارائه خدمات به موقع به مردم بوده‌اند.

