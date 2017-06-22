به گزارش خبرگزاری مهر، ذوالفقار عباسی‌فر مدیر سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر در نشست هماهنگی اردوهای جهادی طرح هجرت اظهار کرد: در استان بوشهر کمتر مناطقی وجود دارد که فعالیت‌های بسیج سازندگی در آن روستاها احساس نشده باشد.

وی افزود: امروزه این سازمان با توجه به ارتباط نزدیکی که با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) دارد، توانسته است خدمات زیادی را به مردم استان و به خصوص در مناطق محروم ارائه کند که بخش اعظمی از این فعالیت‌ها در اردوهای جهادی و طرح هجرت انجام می‌گیرد.

مدیر سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با بیان اینکه حرکت‌های جهادی که در کشور عمدتا در مناطق کم برخوردار و نیاز به خدمت صورت می گیرد، گفت: در استان بوشهر نیز جهادگران بسیج سازندگی در ایام مختلف سال به صورت داوطلبانه بدون هیچ چشم داشتی در تخصص های مختلف با تشکیل کار گروه های تخصصی مطالبه گر در زمینه های مختلف خدمات رسانی دارند.

عباسی‌فر دو مولفه مهم اردوهای جهادی را برشمرد و گفت: «اقدام داوطلبانه» و «اعتقاد راسخ در خدمت به محرومین» باعث شده است که اقشار مختلف جامعه به گروه های جهادی در روستاهای محروم و کم برخوردار ملحق شوند و نمونه بارز آن حضور پزشکان متخصص با تفکر جهادی در مناطق محروم استان بوشهر بوده است.

وی بیان کرد: در اواخر دهه ۷۰ که سازمان بسیج سازندگی شکل گرفت، کمتر کسی فکر می کرد که این سازمان بتواند در این سال ها چنین رشد بالا و خیره کننده ای داشته باشد اما به همت جهادگران بسیجی این امر تحقق یافت.

وی بیانات مقام معظم رهبری را محور فعالیت های این سازمان دانست و ابراز کرد: اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در روستاها از اولویت های این سازمان است که جهادگران در اردوهای جهادی اهم فعالیت های خود را به این دو موضوع اختصاص می دهند.

مدیر سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر تصریح کرد: مهمترین رسالت سازمان تعامل موثر و تلاش در راستای رسیدن به گفتمان مشترک برای هم افزایی در اجرای موفق‌تر برنامه های اوقات فراغت اردوهای طرح هجرت است که بخشی از آن با همکاری سازمان آموزش و پرورش انجام می گیرد.