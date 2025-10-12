به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان استاد حوزه علمیه در سخنانی گفت: حضرت یوسف علیهالسلام، در آن دوران که بهاحتمال هنوز مقام پیامبری ایشان رسماً اعلام نشده بود، در خلوت کاخ با زن صاحبنفوذ، به زبان دین، عقل، فطرت و وجدان سخن گفت. این گفتگو و مقاومت ایشان نمونهای برجسته از ایمان و عزتنفس است که قرآن کریم بر آن تأکید فراوان دارد.
وی افزود: آن زن، در طول هفت سال، بارها و بهصراحت اظهار داشت که خواهان کامجویی از حضرت یوسف است و حتی خود را برای این کار آماده کرده بود. حضرت یوسف در پاسخ، بر حفظ گوهر نجابت و عصمت خویش پای فشرد و از آلودن آن به لذتزودگذر سر باز زد.
انصاریان ادامه داد: در طول این سالها، هیچگاه آن زن به حقانیت زبان دین، عقل، فطرت و وجدان یوسف اذعان نکرد. سرانجام، در مواجهه با مقاومت حضرت، تهدید به زندان کرد و گفت نمیپذیری؟ به زندان برو. همین ردّ یک خواسته نامشروع کافی بود تا حضرت یوسف ۹ سال در زندان فرعون گرفتار شود.
این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: قدرت و نفوذ آن زن سبب شد پروندهسازی علیه یوسف انجام گیرد، و هیچکس نیز به حمایت از ایشان برنخاست. قاضی، بر اساس این پروندهسازی دربار و سخنان زن قدرتمند، حکم به زیان انسانی پاکدامن صادر کرد که قرآن کریم او را از مخلصین عالم میداند.
وی ادامه داد: در شرایطی که تمامی درها بسته شده و راه گریزی جز تسلیم نبود، قرآن با صراحت بیان میکند: اِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُخْلَصینَ؛ یعنی حتی اندیشه گناه در ذهن حضرت یوسف شکل نگرفت. چنین است که مؤمن باید در برابر وسوسه و فشار، استوار و مقاوم باشد.
انصاریان در پایان خاطرنشان کرد: ایمان به خدا، پیامبر، قرآن و امام، اگر در عمل جاری و ساری نباشد، صرفاً ظاهری و تشریفاتی است و ارتباط حقیقی با پروردگار ایجاد نمیکند. ایمان حضرت یوسف علیهالسلام هرگز جنبه تشریفاتی یا ظاهری نداشت، بلکه باور عمیق و واقعی بود که مبتنی بر آن رفتار میکرد. او، چنانکه قرآن در آیات دیگر به وصف آورده، صدیق بود؛ انسانی که روش و معنا داشت و بر پایه باور راستین خود حرکت کرد.
در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان میشود:
