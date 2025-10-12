شکری اغمیونی: ۱۲ هزار و ۶۳۶ زنجانی در صف حج تمتع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شکری اغمیونی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۱۲ هزار ۶۳۶ نفر در استان زنجان قبوض حج تمتع را دارند که اولویتهای تعیین شده باید به سامانه my.haj.ir مراجعه و مشخصات و شماره حساب را به روز و پیش ثبتنام کنند.
وی با بیان اینکه پیشثبتنام دارندگان سند ودیعهگذاری حج تمتع از امروز شروع میشود، عنوان کرد: ودیعهگذاران تا ۳۱ شهریور ۸۶ در اولویت نخست قرار دارند و باید تا ۲۳ مهرماه اطلاعات خود را تکمیل کنند.
مدیرکل حج و زیارت استان زنجان اولویت بعدی برای پیشثبتنام را ودیعهگذاران تا ۳۰ آذر ۸۶ اعلام کرد و گفت: این افراد نیز تا ۲۶ مهرماه امسال برای بهروزرسانی مشخصات خود فرصت دارند و اگر ظرفیت تکمیل نشود اولویتهای بعدی اعلام میشود.
وی با اشاره به اینکه سهمیه استان به تناسب جمعیت تخصیص داده میشود، خاطرنشان کرد: طبق آمار سنوات گذشته ۱۱۲۰ نفر سهمیه داریم که در صورت صحیح بودن پیش ثبتنام و استقبال خوب، سعی داریم ظرفیت بیشتری را به استان اختصاص دهیم.
شکری به اشاره به اینکه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای پیش ثبت نام در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: مابقی وجه بر اساس سطح خدمات در زمان اعزام و بر مبنای قیمت ارزی و ریالی محاسبه و از زائران اخذ میشود.
وی در مورد سهولت اعزام زائران به سرزمین وحی ابراز کرد: در سالهای اخیر تلاش کردیم پرواز حجاج از فرودگاه زنجان انجام شود و امسال نیز بر این رویکرد مصر هستیم.
مدیرکل حج و زیارت استان زنجان یادآور شد: متقاضیان سفر حج تمتع که سال ۹۹ ثبت نام کرده و وجوه را واریز کرده بودند میتوانند بدون پیشثبت نام اعزام خود را نهایی کنند.
وی همچنین به اعزامهای حج عمره اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۴۶ کاروان با بیش از ۴ هزار زائر به حج عمره اعزام کردیم و بیش از ۶۹ هزار نفر نیز در صف انتظار قرار دارند.
شکری به بیان اینکه زنجان به تناسب جمعیت بیشترین اعزام را داشت، ابراز کرد: امسال ۱۰ کاروان برای حج عمره تخصیص دادیم ۴ کاروان اعزام شده و ۶ کاروان در آینده اعزام میشود.
