قاتل فراری توسط مأموران کوهدشت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل به علت اختلافات قبلی در سال جاری در محله‌ای اطراف شهرستان کوهدشت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی کوهدشت با اشراف اطلاعاتی قاتل را در پایتخت شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است، تصریح کرد: پلیس با تمام توان و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.