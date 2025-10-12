  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

پیام نماینده ولی‌فقیه و استاندار کرمانشاه در سالروز سفر رهبر انقلاب

کرمانشاه - نماینده ولی‌فقیه و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک، سالروز سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به استان را گرامی داشته و بر همدلی برای تحقق دستاوردهای آن تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سالروز سفر پربرکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان کرمانشاه، حجت الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک این مناسبت را گرامی داشتند.

در این پیام، با یادآوری آثار ماندگار و برکات ارزشمند حضور رهبر معظم انقلاب در استان، بر ضرورت هم‌افزایی، تلاش جمعی مدیران و همراهی مردم برای تحقق کامل منویات معظم‌له و اجرایی شدن مصوبات آن سفر تأکید شده است.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار کرمانشاه در این پیام، ضمن قدردانی از مشارکت مردم ولایتمدار استان در مسیر توسعه، ابراز امیدواری کرده‌اند با وحدت و کار جهادی، آرمان‌های آن سفر تاریخی بیش از پیش محقق شود.

متن پیام به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم

بیستم مهرماه، یادآور حضور پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در دیار مردم غیور، مؤمن و ولایت‌مدار کرمانشاه است؛ سفری که در حافظه‌ی تاریخ این خطه به‌عنوان نمادی از پیوند ناگسستنی مردم و رهبری و نقطه‌ی عطفی در مسیر رشد، عزت و شکوفایی استان به یادگار مانده است.

در آن روز ماندگار، مردم بصیر و انقلابی استان کرمانشاه با شور ایمان و عشق به ولایت، جلوه‌ای بی‌بدیل از وحدت، هم‌دلی و وفاداری را به نمایش گذاشتند؛ و رهبر فرزانه‌ی انقلاب در وصف این دیار فرمودند: «کرمانشاه سینه‌ستبر و چهره‌ی زیبای ایران در عرصه‌های علمی، هنری و فرهنگی است.»

اکنون و پس از گذشت ۱۴ سال‌، بخش مهمی از برکات و مصوبات آن سفر مبارک، در قالب پروژه‌های عظیم ملی همچون سامانه‌ی گرمسیری، راه‌آهن کرمانشاه، صنایع تولیدی و زیرساختی، به بار نشسته و مسیر توسعه و آبادانی استان ادامه دارد.

استان کرمانشاه امروز نیز در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و با عزم دولتمردان خدمت‌گزار، در مسیر پیشرفت و عدالت گام برمی‌دارد و به فضل الهی، آینده‌ای روشن در انتظار این استان پرافتخار است.

در سال‌روز آن حضور ماندگار، ضمن قدردانی از نگاه پدرانه و رهنمودهای داهیانه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به مردم مؤمن و نجیب کرمانشاه، بار دیگر بر عهد خدمت و تلاش خالصانه در مسیر پیشرفت و عدالت تأکید و با همدلی و هم‌افزایی، تلاش می‌کنیم تا استان کرمانشاه در مسیر عزت، آبادانی و شکوفایی بیشتر از همیشه، به پیش برود.

در پایان، از درگاه حضرت حق، طول عمر با عزت و سلامت رهبر معظم انقلاب اسلامی أدام‌الله ظلّه‌العالی، توفیق روزافزون خدمت‌گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و سرافرازی، آرامش و آبادانی مردم شریف، نجیب و ولایت‌مدار استان کرمانشاه را مسئلت می‌نمائیم.

حبیب‌الله غفوری نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه

