به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سالروز سفر پربرکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان کرمانشاه، حجت الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک این مناسبت را گرامی داشتند.

در این پیام، با یادآوری آثار ماندگار و برکات ارزشمند حضور رهبر معظم انقلاب در استان، بر ضرورت هم‌افزایی، تلاش جمعی مدیران و همراهی مردم برای تحقق کامل منویات معظم‌له و اجرایی شدن مصوبات آن سفر تأکید شده است.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار کرمانشاه در این پیام، ضمن قدردانی از مشارکت مردم ولایتمدار استان در مسیر توسعه، ابراز امیدواری کرده‌اند با وحدت و کار جهادی، آرمان‌های آن سفر تاریخی بیش از پیش محقق شود.

متن پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

بیستم مهرماه، یادآور حضور پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در دیار مردم غیور، مؤمن و ولایت‌مدار کرمانشاه است؛ سفری که در حافظه‌ی تاریخ این خطه به‌عنوان نمادی از پیوند ناگسستنی مردم و رهبری و نقطه‌ی عطفی در مسیر رشد، عزت و شکوفایی استان به یادگار مانده است.

در آن روز ماندگار، مردم بصیر و انقلابی استان کرمانشاه با شور ایمان و عشق به ولایت، جلوه‌ای بی‌بدیل از وحدت، هم‌دلی و وفاداری را به نمایش گذاشتند؛ و رهبر فرزانه‌ی انقلاب در وصف این دیار فرمودند: «کرمانشاه سینه‌ستبر و چهره‌ی زیبای ایران در عرصه‌های علمی، هنری و فرهنگی است.»

اکنون و پس از گذشت ۱۴ سال‌، بخش مهمی از برکات و مصوبات آن سفر مبارک، در قالب پروژه‌های عظیم ملی همچون سامانه‌ی گرمسیری، راه‌آهن کرمانشاه، صنایع تولیدی و زیرساختی، به بار نشسته و مسیر توسعه و آبادانی استان ادامه دارد.

استان کرمانشاه امروز نیز در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و با عزم دولتمردان خدمت‌گزار، در مسیر پیشرفت و عدالت گام برمی‌دارد و به فضل الهی، آینده‌ای روشن در انتظار این استان پرافتخار است.

در سال‌روز آن حضور ماندگار، ضمن قدردانی از نگاه پدرانه و رهنمودهای داهیانه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به مردم مؤمن و نجیب کرمانشاه، بار دیگر بر عهد خدمت و تلاش خالصانه در مسیر پیشرفت و عدالت تأکید و با همدلی و هم‌افزایی، تلاش می‌کنیم تا استان کرمانشاه در مسیر عزت، آبادانی و شکوفایی بیشتر از همیشه، به پیش برود.

در پایان، از درگاه حضرت حق، طول عمر با عزت و سلامت رهبر معظم انقلاب اسلامی أدام‌الله ظلّه‌العالی، توفیق روزافزون خدمت‌گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و سرافرازی، آرامش و آبادانی مردم شریف، نجیب و ولایت‌مدار استان کرمانشاه را مسئلت می‌نمائیم.

حبیب‌الله غفوری نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه