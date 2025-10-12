خبرگزاری مهر، گروه استانها: ۲۰ مهرماه برای مردم کرمانشاه فقط یک روز تقویمی نیست؛ یادآور لحظهای تاریخی و شورانگیز است که در دلها جاودانه شده است. روزی که استان کرمانشاه میزبان مقام معظم رهبری بود و مردمانش با شور و عشق مثالزدنی به استقبال رهبر انقلاب رفتند. آن روز، موج جمعیت با دستانی پر از مهر و قلبهایی مملو از شوق، فراق را پایان داد و لحظهای رقم خورد که تا سالها بعد نیز با عنوان «مهر ماندگار» در ذهن و دل مردم این دیار باقی ماند.
این خاطره نه تنها در ذهن نسل بزرگترها، که حتی در خاطر کودکانی که آن روزها سن و سالی نداشتند، همچون تصویری روشن و زنده حک شده است. سفری که به همراه خود خیر و برکات فراوانی برای استان به ارمغان آورد، اما آنچه بیش از همه در حافظه مردم کرمانشاه ماندگار شد، نه صرفاً مصوبات و طرحهای عمرانی، بلکه سخنان حکیمانه و نگاه پرمهر مقام معظم رهبری به این دیار بود.
جملهای که رهبر معظم انقلاب در وصف کرمانشاه بیان کردند، در تمام این سالها همچون پرچمی از افتخار بر فراز این استان در اهتزاز است: «یکی از آقایان فرمودند که استان سینهی ستبر ایران است، که چه تعبیر زیبا و پرمغزی است. میخواهم عرض بکنم که علاوهی بر این، چهرهی زیبای ایران هم هست؛ علم و هنر و ادب و تلاش انقلابی و ورزش و روحیههای پهلوانی و همه چیز بحمدالله با هم در این استان جمع شده است.»
این جمله تاریخی، دروازهای شد برای شکوفایی بیش از پیش روحیهی غیرت، جوانمردی و افتخار مردمان کرمانشاه؛ دیاری که در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس، کارنامهای درخشان از ایثار و ایستادگی دارد.
امروز، پس از گذشت ۱۲ سال از آن مهر ماندگار، هنوز شور و اشتیاق آن دیدار کم نشده است. مردم این استان، همچنان با عشق و اخلاص از آن روز به یادماندنی سخن میگویند و روایتهای گرم و صمیمی از لحظهلحظهی حضور رهبر انقلاب در کرمانشاه دارند؛ روایتی از مهر، عزت و سربلندی که نهتنها گذشته را روشن میکند، بلکه افق آینده را نیز برای این استان پرافتخار ترسیم میکند.
روایت استقبال از آفتاب
اگر بخواهیم حال و هوای آن روز تاریخی و فراموشنشدنی را مرور کنیم، باید برگردیم به گزارشهای خبرنگار مهر از لحظههای ناب و بیبدیل استقبال مردم کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب؛ روزی که عشق، ایمان و اشتیاق مردمان این دیار به زیباترین شکل ممکن در کوچهها و خیابانهای شهر جاری شد.
صبح زود، هنوز آفتاب کامل بالا نیامده بود که پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوان، با دلی سرشار از شوق و چشمانی منتظر، به سمت مسیر استقبال رهسپار شدند. موج جمعیت آرام آرام به سوی استادیوم آزادی حرکت میکرد؛ مسیری که قرار بود میزبان لحظهای بزرگ و تاریخی باشد.
در میان جمعیت، دوچرخهسواری با پرچمهایی که سراسر دوچرخهاش را پوشانده بود، بیش از همه جلب توجه میکرد. پارچهای آبیرنگ روی دوچرخهاش نقش بسته بود که گویی با تمام وجود فریاد میزد: «ای آبی آرامش، به شهر من خوش آمدی… با وجود تو قلبمان آرام و پر از شادی است.»
کودکان نیز با سربندهای سبز و سرخ، چهرههای معصوم و نگاههای پرمهرشان، چشم به راه بودند تا آن مرد مهربان و دوستداشتنی را که همیشه وصفش را شنیده بودند از نزدیک ببینند. آنان خواب شیرین صبحگاهی را فدای دیدار آفتاب وجود رهبرشان کرده بودند؛ این همان شوق ناب انتظار بود.
در گوشه و کنار، مردم شیرینی، شکلات و شربت پخش میکردند و شیرینی این دیدار را با هم تقسیم میکردند. تصویرهای رنگی و زیبای رهبر انقلاب دست به دست میچرخید و هر عکس، بوسهای از سر عشق و ارادت را بر خود حس میکرد. زمزمهی دلنشین «رهبرم به شهرمان خوش آمدی» از هر سو به گوش میرسید و فضای شهر را معطر میکرد.
پیرمردی با دستانی لرزان، ویلچر پسرش را به سوی مسیر اصلی هدایت میکرد؛ چشمانش به دوردست خیره بود، جایی که قرار بود مرادش از راه برسد و او نگاه مهربان رهبرش را طلب میکرد. جوانان شاد و سرزنده، لبخند بر لب، در کنار مسیر ایستاده بودند و در یک صدا میگفتند: «او میآید…»
امروز در کرمانشاه، یک جمله بیشتر از هر چیز بر زبانها جاری بود: «امامم، رهبرم خوش آمدی… به قلبم، به شهرم و به سرزمین زخمیام خوش آمدی.» مردمی که زخمهای جنگ و محرومیت را با صبر و عزت بر دوش کشیده بودند، اینک به آمدن آن نگاه آرامشبخش دل سپرده بودند؛ نگاهی که مرهم دردها و امید آینده بود.
«مهر ماندگار» در قلب مردم سینهستبر ایران
حجتالاسلام محمد چقامیرزایی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن چهاردهمین سالگرد سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به کرمانشاه، اظهار کرد: این سفر یکی از ماندگارترین رویدادهای تاریخ استان است که با خیر و برکت فراوان همراه بود و آثار آن در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، معنوی و حتی توسعهای همچنان در جای جای این دیار قابل مشاهده است.
وی با تأکید بر اینکه حضور رهبر معظم انقلاب در ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۰ نقطه عطفی در تاریخ معاصر کرمانشاه به شمار میآید، افزود: این رویداد بزرگ، موجی از عشق و شور ولایتمداری را در بین مردم استان ایجاد کرد و خاطرات شیرین آن روز تا امروز در ذهن و دل مردم زنده است؛ به گونهای که هرسال با فرا رسیدن این ایام، فضای استان رنگ و بوی آن دیدار تاریخی را به خود میگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با یادآوری صبوری و استقامت مردم کرمانشاه در دوران جنگ تحمیلی، گفت: مردم این خطه با وجود همه سختیها و کمبودها، همواره در صف اول دفاع از انقلاب اسلامی ایستادهاند و وفاداری خود را به ولایت ثابت کردهاند. همین روحیه باعث شد در زمان سفر رهبر معظم انقلاب، صحنههایی از عشق، همدلی و استقبال کمنظیر رقم بخورد که در تاریخ استان ماندگار شد.
حجت الاسلام چقامیرزایی در ادامه با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم کرمانشاه تصریح کرد: رهبر انقلاب در آن روز فرمودند «مردم کرمانشاه را از دیرباز به جوانمردی و سلحشوری و وفاداری و مهربانی شناختیم؛ مردمی غریبنواز، مهماننواز و دارای صفات نیک پهلوانی.» این سخنان برای مردم کرمانشاه مایه خرسندی و افتخار است و پس از گذشت ۱۴ سال، هنوز همان شور و غرور در دلها زنده است.
وی با تأکید بر اینکه عنوان «سینه ستبر ایران» برگرفته از سخنان رهبر معظم انقلاب، به بخشی از هویت افتخارآمیز مردم کرمانشاه تبدیل شده است، گفت: مردم این استان سالهاست این لقب را با افتخار و عزت حمل میکنند و آن را نشان غیرت و وفاداری خود به ولایت میدانند؛ لقبی که امروز نیز در چهاردهمین سالگرد سفر تاریخی معظمله، بیش از همیشه درخشان و الهامبخش است.
۱۴ سال از آن روز تاریخی میگذرد، اما مهر و گرمای آن دیدار همچنان در قلب مردم سینهستبر کرمانشاه زنده است. سفر رهبر معظم انقلاب به این دیار، فقط یک رویداد سیاسی یا فرهنگی نبود؛ جرقهای بود برای شکوفایی غرور، ایمان و هویت مردمی که سالها در سختترین شرایط کنار انقلاب ایستادهاند. امروز، در سالروز «مهر ماندگار»، صدای آن استقبال پرشور هنوز در خاطرهها طنینانداز است و عنوان پرافتخار «سینه ستبر ایران» همچنان چون پرچمی برافراشته، یادآور وفاداری و جوانمردی مردمان این خطه است.
نظر شما