استاندار کرمانشاه: طرح سامانه گرمسیری تحول بزرگی در کشاورزی ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر پنجشنبه، در دیدار با تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س)، از همراهی حجت الاسلام غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: کرمانشاه به تعبیر مقام معظم رهبری، چهره زیبای ایران اسلامی است؛ استانی با تنوع مذهبی و قومی که در نهایت آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص تاریخی استان، افزود: کرمانشاه در طول دوران دفاع مقدس با صددرصد جغرافیای درگیر جنگ، بیش از هزار بار مورد بمباران دشمن قرار گرفت. مردم این دیار علاوه بر ۱۰ هزار شهید خود، میزبان ۱۶ هزار شهید میهمان نیز بودند و مقاومت و ایستادگی مردم همچنان ادامه دارد.

تحول اقتصادی با برکات سفر رهبری

حبیبی با تأکید بر آثار سفر مقام معظم رهبری به استان در سال ۱۳۹۰، گفت: یکی از برکات مهم آن سفر، اجرای طرح عظیم سامانه گرمسیری بود که امروز اراضی قصرشیرین و مناطق غربی استان را به پهنه‌ای سرسبز و حاصلخیز تبدیل کرده و کشاورزی استان را متحول ساخته است.

وی ادامه داد: اکنون استان کرمانشاه در تولید محصولاتی نظیر گندم، ذرت و نخود از رتبه‌های برتر کشور برخوردار است. وی همچنین به پیشرفت پروژه حیاتی راه‌آهن کرمانشاه خسروی اشاره کرد که تهران را به بغداد متصل خواهد کرد و دولت عراق نیز برای تکمیل سهم خود علاقه‌مندی ویژه‌ای نشان داده است.

استاندار کرمانشاه در پایان ضمن اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع پتروشیمی و بهبود زیرساخت‌ها پس از سفر هیأت دولت، خواستار افزایش حضور «سفیران کریمه اهل‌بیت (س)» در استان شد تا موجب تقویت معنویت در میان مردم گردد.