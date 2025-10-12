سردار نگهبان: ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با کار اطلاعاتی از تردد نفتکش حامل سوخت قاچاق در محورهای استان یزد مطلع شدند.

وی ادامه داد: تیم گشت پلیس‌راه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی با گشت‌زنی‌های مستمر، تریلی نفتکش بنز را مشاهده و متوقف که در بازرسی‌های انجام شده ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان یزد، در پایان خاطرنشان کرد: متهم که قصد انتقال محموله سوختی به‌صورت قاچاق به شرق کشور را داشت به مقامات قانونی معرفی و گازوئیل قاچاق تحویل شرکت نفت استان یزد شد.