  1. استانها
  2. یزد
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

سردار نگهبان: ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یزد کشف شد

سردار نگهبان: ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یزد کشف شد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری گشت پلیس‌راه، ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با کار اطلاعاتی از تردد نفتکش حامل سوخت قاچاق در محورهای استان یزد مطلع شدند.

وی ادامه داد: تیم گشت پلیس‌راه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی با گشت‌زنی‌های مستمر، تریلی نفتکش بنز را مشاهده و متوقف که در بازرسی‌های انجام شده ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان یزد، در پایان خاطرنشان کرد: متهم که قصد انتقال محموله سوختی به‌صورت قاچاق به شرق کشور را داشت به مقامات قانونی معرفی و گازوئیل قاچاق تحویل شرکت نفت استان یزد شد.

کد خبر 6619787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها