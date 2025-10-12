علی اکبری:سارقان ۸۵ تلفن همراه در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه در شهر اصفهان و شکایت مال باختگان، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این خصوص تیم ویژه ای از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز و ۳ سارق را شناسایی که ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اضافه کرد: سارقان در تحقیقات پلیس تاکنون به ۸۵ فقره سرقت تلفن همراه اقرار که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قاانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.