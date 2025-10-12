به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، امروزه مواد پلیمری همچون پلی‌وینیل کلراید سخت یا همان UPVC در بسیاری از صنایع ساختمانی، کشاورزی و صنعتی کاربرد گسترده دارند. این مواد به‌دلیل ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر خوردگی، دوام بالا، قیمت مناسب و قابلیت نصب آسان، بخش بزرگی از بازار لوله و اتصالات را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، شرکت پیشگام پلاست اهواز با تلفیق دانش روز نانو و تجربه صنعتی خود، گام مهمی در ارتقای کیفیت این محصولات برداشته است.

آزمون‌های مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی که بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹ بر روی لوله‌ها و اتصالات UPVC حاوی نانوذرات انجام شد، نتایج چشمگیری به همراه داشت. بر اساس داده‌های به‌دست آمده، مقاومت به ضربه در این لوله‌ها ۶٫۸ برابر بیشتر از لوله‌های معمولی گزارش شده است؛ عددی که نشان‌دهنده جهشی بزرگ در بهبود خواص مکانیکی است. همچنین میزان برگشت طولی در نمونه‌های نانویی ۴٫۵ درصد اندازه‌گیری شد، در حالی که این شاخص در لوله‌های فاقد نانوذرات ۶/۶ درصد بود؛ موضوعی که بیانگر کاهش تغییر شکل و افزایش پایداری ابعادی محصول است.

در حوزه مقاومت شیمیایی نیز این لوله‌ها عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند. در آزمایش غوطه‌وری سه‌ساعته در محلول دی‌کلرومتان، هیچ‌گونه ترک یا پوسته‌پوسته‌شدگی در لوله‌های حاوی نانوذرات مشاهده نشد؛ در حالی‌که نمونه‌های معمولی دچار تخریب سطحی شدند. این ویژگی نشان می‌دهد که لوله‌های نانویی پیشگام پلاست می‌توانند در شرایط سخت شیمیایی و محیطی نیز دوام بیشتری از خود نشان دهند.

افزون بر این نتایج آزمایشگاهی، لوله‌های نانویی پیشگام پلاست اهواز دارای خصوصیات دیگری همچون استحکام مناسب، انعطاف‌پذیری بالا، مقاومت در برابر خوردگی، وزن سبک، قیمت مقرون‌به‌صرفه و قابلیت نصب آسان هستند. این ترکیب ویژگی‌ها، محصول جدید را به گزینه‌ای ایده‌آل برای کاربرد در سیستم‌های فاضلاب و آب‌رسانی ساختمان‌ها، مزارع، مرغداری‌ها و دامداری‌ها بدل کرده است.

کارشناسان حوزه پلیمر و نانو معتقدند ورود نانوذرات به ساختار پلیمرها می‌تواند انقلابی در کارایی و طول عمر محصولات ایجاد کند. نانوذرات با پراکندگی یکنواخت در ماتریس پلیمری، شبکه‌ای مقاوم و پایدار ایجاد کرده و از انتشار ترک‌ها و گسترش آسیب جلوگیری می‌کنند. همین امر باعث افزایش مقاومت به ضربه، بهبود خواص حرارتی و شیمیایی و ارتقای عملکرد محصول در کاربردهای مختلف می‌شود.

پیشگام پلاست اهواز با بهره‌گیری از این دانش توانسته است محصولی ارائه کند که نه‌تنها نیاز بازار داخلی را با کیفیتی بالاتر تأمین می‌کند، بلکه قابلیت رقابت در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز دارد.