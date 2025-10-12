خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: صبح زود است و آفتاب تازه از پس کوه‌های زاگرس سر برآورده؛ مه نازکی روی دشت‌های زاغه نشسته و صدای خنده و گفت‌وگوی کشاورزان در میان خطوط سبز مزارع هویج می‌پیچد.

دست‌هایی پینه‌بسته، ریشه‌های نارنجی‌رنگ را از دل خاک بیرون می‌کشند و کامیون‌هایی که در کنار مزرعه صف کشیده‌اند، آماده‌اند تا بار زحمات یک‌ساله این مردم را به مقصد بازارها و مراکز فرآوری ببرند.

در این روزهای پرکار پاییزی، زمین‌های زاغه به تابلویی زنده از رنگ و تلاش تبدیل شده‌اند؛ جایی که کشاورزی نه فقط یک شغل، بلکه شیوه‌ای از زندگی است.

آغاز فصل برداشت هویج در بخش زاغه

هم‌زمان با فرارسیدن فصل برداشت، اراضی زیرکشت هویج در بخش زاغه استان لرستان رنگ و بوی کار و تلاش گرفته و کشاورزان از نخستین ساعات روز در مزارع خود مشغول برداشت محصول هستند.

یکی از کشاورزان این منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: «کشاورزی کار ارزشمندی است و در کنار سختی‌های خاص خود، درآمد خوبی نیز دارد. در این فصل با برداشت هویج، زحمات چندماهه‌مان به ثمر نشسته است.»

افزایش سطح زیرکشت و عملکرد مطلوب

یکی دیگر از کشاورزان نیز اظهار داشت: «امسال اقدام به کاشت ۱۰ هکتار هویج در منطقه کرده‌ایم و خوشبختانه میزان برداشت بسیار خوبی داشته‌ایم. کیفیت و حجم محصول نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این موضوع موجب رضایت کشاورزان و رونق بازار شده است.»

وی افزود: «این محصول در منطقه زاغه موجب اشتغال‌زایی قابل توجهی شده و بسیاری از اهالی محلی در مراحل کاشت، برداشت و بسته‌بندی مشغول به کار هستند.»

بخشی از محصول راهی بازارهای صادراتی

یکی از رانندگان کامیون‌های حمل‌ونقل هویج نیز در حاشیه بارگیری محصولات گفت: «بارمان هویج است؛ آن را از مزارع پل هرو و بخش زاغه جمع‌آوری کرده و برای شست‌وشو به ازنا منتقل می‌کنیم. بخشی از این محصول برای صادرات آماده می‌شود و قسمت دیگری به استان‌های همجوار ارسال می‌گردد.»

توسعه آبیاری قطره‌ای و استفاده از ارقام زودرس

ذبیح الله علیپور، مدیر جهاد کشاورزی بخش زاغه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بخش زاغه ۱۱۰ هکتار از اراضی مستعد زیر کشت هویج رفته است.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب، امسال سیستم‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری قطره‌ای را در کشت هویج بین کشاورزان توسعه داده‌ایم و تمام این سطح از مزارع با روش آبیاری قطره‌ای اجرا شده است.

وی افزود: در کنار این اقدام، استفاده از ارقام زودرس هویج نیز در دستور کار قرار گرفته است تا با بهره‌وری بیشتر از منابع آبی و کاهش دوره رشد، پایداری تولید و عملکرد قابل قبولی حاصل شود.

برداشت ۷ هزار تن هویج و صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس

امسال در مجموع ۱۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه به کشت هویج اختصاص یافته است

مدیر جهاد کشاورزی زاغه در پایان گفت: امسال در مجموع ۱۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه به کشت هویج اختصاص یافته که پیش‌بینی می‌شود حدود ۷ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.

وی بیان کرد: عمده این محصول پس از فرآوری و بسته‌بندی، به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر خواهد شد.

شور برداشت در مزارع زاغه

با آغاز فصل برداشت هویج، روستاهای اطراف بخش زاغه حال و هوایی متفاوت پیدا کرده‌اند. از نخستین ساعات صبح، صدای تراکتورها، ماشین‌های باربری و خنده‌های کارگران در دل مزارع می‌پیچد و صدها نفر مشغول برداشت، جمع‌آوری و بارگیری این محصول هستند.

یکی از کشاورزان منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: فصل برداشت هویج ما رسیده و حدود ۳۸ هکتار از اراضی‌مان زیر کشت این محصول است. تا این لحظه میانگین برداشت ما در هر هکتار حدود ۵۵ تُن بوده که نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته است.

او افزود: کار برداشت در اینجا بیشتر به سبک سنتی انجام می‌شود و طبیعتاً پرزحمت است، اما خوشحالیم که محصول خوبی به دست آمده و زحمات چندماهه ما نتیجه داده است.

برداشت دستی و اشتغال کارگران بومی

یکی دیگر از کشاورزان نیز با اشاره به سختی‌های برداشت گفت: ما حدود پنج روز است که برداشت را شروع کرده‌ایم و نزدیک به ۵۰ کارگر در این کار مشغول هستند. بیشترشان کارگران بومی استان‌اند و از مناطق اطراف برای کار به اینجا می‌آیند.

او ادامه داد: برداشت هویج کار سختی است چون هنوز به شکل صنعتی درنیامده و بیشتر با نیروی انسانی انجام می‌شود. هم زمان‌بر است و هم طاقت‌فرسا، اما خوشبختانه محصول امسال کیفیت بالایی دارد و خستگی از تنمان در می‌رود.

نقش آبیاری نوین در افزایش بهره‌وری

در کنار تلاش کشاورزان، کارشناسان جهاد کشاورزی نیز برنامه‌های متعددی برای بهبود عملکرد و صرفه‌جویی در مصرف آب در دستور کار دارند.

نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت مدیریت منابع آبی، ما سیستم‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار یا قطره‌ای را بین کشاورزان ترویج داده‌ایم.

وی توضیح داد: این روش نسبت به آبیاری غرق‌آبی مزایای فراوانی دارد، از جمله یکنواختی سبز مزرعه، صرفه‌جویی در زمان و انرژی، جلوگیری از فرسایش خاک و مواد آلی، کنترل بهتر علف‌های هرز، کوددهی هدفمند با بهره‌وری بالا و افزایش عملکرد نهایی محصول.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: در سیستم آبیاری قطره‌ای، آب مستقیماً به ریشه گیاه می‌رسد و از هدررفت آن جلوگیری می‌شود. همچنین این روش امکان هوشمندسازی کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین را فراهم کرده است.

از مزرعه تا بازار؛ هویج زاغه در مسیر صادرات

با وجود اینکه بسیاری از مزارع هویج زاغه هنوز به‌صورت سنتی مدیریت می‌شوند، اما حرکت به‌سمت کشاورزی مکانیزه در حال افزایش است. کارشناسان معتقدند اگر روند توسعه آبیاری نوین و آموزش کشاورزان ادامه یابد، منطقه زاغه می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تولید هویج در غرب کشور تبدیل شود.

در کنار استفاده از فناوری‌های نوین، نیروی انسانی همچنان محور اصلی تولید است.

کارگران فصلی، زنان و جوانان روستایی نقش مؤثری در چرخه برداشت و بسته‌بندی محصول دارند و درآمد حاصل از این فعالیت‌ها موجب رونق اقتصادی و کاهش مهاجرت از روستاها شده است.

آماده‌سازی زمین برای کشت‌های پاییزه

نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی و دوکشته بودن اراضی زاغه، پس از پایان برداشت هویج، زمین‌ها برای کشت پاییزه گندم و جو آماده می‌شوند.

وی بیان کرد: این تنوع کشت علاوه بر بهره‌برداری بهتر از زمین، موجب افزایش درآمد کشاورزان و پایداری تولید در منطقه خواهد شد.

بنابراین گزارش، برداشت هویج در زاغه تنها یک رویداد فصلی نیست؛ بلکه نمادی از تلاش، همدلی و نوآوری در کشاورزی منطقه است.

از کارگرانی که زیر آفتاب محصول را از خاک بیرون می‌کشند تا کارشناسانی که با فناوری‌های نوین به دنبال مدیریت منابع آب هستند، همه در مسیر یک هدف مشترک گام برمی‌دارند: رونق تولید داخلی و حضور پررنگ‌تر در بازارهای صادراتی.

با توسعه روش‌های نوین آبیاری، استفاده از بذرهای زودرس و برنامه‌ریزی برای صادرات گسترده‌تر، چشم‌انداز آینده برای کشاورزی زاغه روشن‌تر از همیشه است؛ آینده‌ای که در آن، هر دانه هویج، نشانه‌ای از امید، تلاش و پایداری مردمان سخت‌کوش این سرزمین خواهد بود.