به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، نصر کشور با محوریت کمیسیون پایش تصویری در نمایشگاه ای پاس حضور خواهد داشت. هدف از این حضور، ایجاد پیوند میان صنعت فناوری اطلاعات و حوزه امنیت و پایش تصویری، و معرفی توانمندیهای شرکتهای عضو نصر در زمینه نرمافزارها و راهکارهای هوشمند تحلیل داده است.
اهداف حضور نصر در ای پاس
انتظار میرود حضور نظام صنفی رایانهای در این نمایشگاه، زمینهساز همکاریهای گستردهتری میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی در حوزه امنیت و فناوری شود. از جمله اهداف و فرصتهای این حضور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• ایجاد بستر همکاری میان شرکتهای دانشبنیان فناوری اطلاعات و صنعت امنیتی کشور
• معرفی توانمندیهای ملی در حوزه نرمافزارها و راهکارهای هوشمند پایش و تحلیل داده
• گسترش بازار محصولات فناورانه ایرانی در سطح داخلی و منطقهای
• تقویت استانداردها و چارچوبهای حقوقی و فنی در حوزه نظارت تصویری و امنیت سایبری
• تعامل سازنده با بخش حاکمیتی و نهادهای انتظامی برای ارتقای سطح امنیت شهری و اجتماعی
نظر شما