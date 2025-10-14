  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

اولین همایش ملی پایش امنیت سایبری برگزار شد

اولین همایش ملی پایش امنیت سایبری برگزار شد

اولین همایش ملی پایش امنیت سایبری توسط مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، اولین همایش ملی پایش امنیت سایبری توسط مرکز ملی فضای مجازی و با حضور و مشارکت دستگاه‌های هماهنگ کننده برگزار شد.

در این همایش سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سردار مجید رئیس پلیس فتا، دکتر شیخی معاون وزیر ارتباطات و رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر پاشا قائم مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی و مدیران ارشد امنیت سایبری کشور حضور داشتند.

همچنین در ابتدای این همایش، مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری به ارائه گزارش مبسوطی از وضعیت امنیت سایبری کشور پرداخت.

کد خبر 6622135
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها