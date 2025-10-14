اولین همایش ملی پایش امنیت سایبری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، اولین همایش ملی پایش امنیت سایبری توسط مرکز ملی فضای مجازی و با حضور و مشارکت دستگاه‌های هماهنگ کننده برگزار شد.

در این همایش سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سردار مجید رئیس پلیس فتا، دکتر شیخی معاون وزیر ارتباطات و رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر پاشا قائم مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی و مدیران ارشد امنیت سایبری کشور حضور داشتند.

همچنین در ابتدای این همایش، مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری به ارائه گزارش مبسوطی از وضعیت امنیت سایبری کشور پرداخت.