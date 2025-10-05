به گزارش خبرنگار مهر، سلماسی رئیس بیستودومین کنفرانس انجمن رمز ایران، امروز در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از همکاری دانشگاهها و صنعت، به تشریح دستاوردها و اهداف این رویداد علمی پرداخت.
وی گفت که انجمن رمز ایران بهعنوان بزرگترین شبکه علمی کشور در حوزه امنیت سایبری، نزدیک به ۲۵ سال از تأسیس آن میگذرد و در این مدت نقش مهمی در توسعه دانش و سیاستگذاری ملی در این حوزه ایفا کرده است.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده انجمن افزود: از مهمترین اقدامات اخیر، تدوین و تصویب اساسنامه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا در هیئت دولت بوده است؛ سندی که با همکاری انجمن رمز و حمایت دکتر عارف به تصویب رسید و اکنون جلسات آن ماهانه با حضور نمایندگان دستگاههای علمی و صنعتی کشور برگزار میشود.
سلماسی با تأکید بر پیوند امنیت سایبری با زندگی روزمره مردم اظهار داشت که امروزه امنیت دیجیتال صرفاً یک موضوع سازمانی نیست و حتی در ابزارهای پزشکی هوشمند، پوشیدنیها و سامانههای حیاتی سلامت نیز نقشی حیاتی دارد. وی هشدار داد که در صورت نفوذ یا اختلال در این سامانهها، سلامت افراد به خطر میافتد.
رئیس کنفرانس، کمبود نیروی انسانی متخصص را یکی از چالشهای اساسی کشور در حوزه امنیت سایبری دانست و گفت که به همین منظور، امسال برای نخستین بار بخش «کافه اشتغال» در حاشیه کنفرانس راهاندازی شده تا ارتباط میان دانشجویان و صنعت برقرار شود و زمینه جذب نیروی جوان در شرکتهای داخلی فراهم گردد.
سلماسی درباره ساختار امسال کنفرانس توضیح داد که علاوه بر نشستهای علمی، یک پنل تخصصی مهم با عنوان «ارتقای امنیت سامانههای اطلاعاتی، کاوشی در سیستمعاملهای زیستبوم افتا» برگزار میشود. این نشست با حضور چهار کارشناس برجسته و با اجرای دکتر رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و استاد دانشگاه، همراه خواهد بود.
وی با اشاره به استقبال پژوهشگران گفت که پس از چند سال کاهش در ارسال مقالات، امسال روندی معکوس رخ داده و تعداد مقالات دریافتی رشد چشمگیری داشته است. در این دوره، بیشترین میزان مشارکت بینالمللی در طول سالهای اخیر به ثبت رسیده و سخنرانان کلیدی از معتبرترین دانشگاههای جهان به جمع کنفرانس خواهند پیوست.
سلماسی از تقدیر از دو پژوهشگر جوان برتر در این دوره خبر داد و افزود : این افراد از میان دانشمندان حدود ۴۰ ساله انتخاب شدهاند. برگزاری این رویداد بدون بودجه دولتی و با حمایت حامیان صنعتی از جمله اپراتورها، بانکها و شرکتهای فناوری ممکن شده است.
رئیس کنفرانس با اشاره به همکاری مؤثر با انجمن صنفی تولیدکنندگان داخلی گفت: سهم صنعت داخلی در بازار امنیت سایبری حدود ۲۰ درصد است و با اقدامات در حال انجام، هدفگذاری شده این سهم در چند سال آینده به ۵۰ درصد افزایش یابد؛ هرچند تحقق آن نیازمند همکاری گسترده دستگاههای حاکمیتی و تنظیمگر است.
وی همچنین به حضور پررنگ بانوان در تیم اجرایی و علمی کنفرانس اشاره کرد و گفت: از چهار عضو هیئت علمی همکار در برگزاری کنفرانس، چهار نفر خانم هستند و یکی از دو پژوهشگر برتر امسال نیز از میان بانوان دانشگاهی انتخاب شده است.
سلماسی در پایان از انتشار مقالات علمی این کنفرانس در سه نشریه تخصصی انجمن رمز خبر داد.
به گفته وی، مقالات انگلیسی در مجله بینالمللی ISECURE و مقالات فارسی در دوفصلنامه منادی منتشر میشوند. همچنین مجله مشترک دیگری با عنوان Journal of Computing Security با همکاری دانشگاه اصفهان در دست انتشار است که بخش مهمی از فعالیتهای علمی کشور در حوزه امنیت سایبری را منعکس میکند.
