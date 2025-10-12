  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

رشت میزبان رقابت‌های رولر اسکی قهرمانی کشور جام «کاسپین» شد

رشت- رقابت‌های رولر اسکی قهرمانی کشور جام «کاسپین» از امروز یکشنبه در گیلان و به میزبانی شهر رشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های رولر اسکی قهرمانی کشور جام «کاسپین» از روز یکشنبه در استان گیلان و در شهر رشت آغاز شد.

این دوره از مسابقات دو روزه با حضور حدود ۸۰ ورزشکار در دو بخش زنان و مردان از استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در رده سنی آزاد به رقابت با یکدیگر می‌پردازند مسابقات امروز با برگزاری ماده پنج کیلومتر آغاز شد که ورزشکاران مسیر منطقه چماچاه تا سقالکسار رشت را پیمودند.

رقابت‌های ماده ۲۰۰ متر نیز روز دوشنبه، ۲۱ مهرماه، در منطقه گلسار رشت برگزار می‌شود و پس از پایان مسابقات، نفرات برتر معرفی خواهند شد.

