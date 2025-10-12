به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های رولر اسکی قهرمانی کشور جام «کاسپین» از روز یکشنبه در استان گیلان و در شهر رشت آغاز شد.

این دوره از مسابقات دو روزه با حضور حدود ۸۰ ورزشکار در دو بخش زنان و مردان از استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در رده سنی آزاد به رقابت با یکدیگر می‌پردازند مسابقات امروز با برگزاری ماده پنج کیلومتر آغاز شد که ورزشکاران مسیر منطقه چماچاه تا سقالکسار رشت را پیمودند.

رقابت‌های ماده ۲۰۰ متر نیز روز دوشنبه، ۲۱ مهرماه، در منطقه گلسار رشت برگزار می‌شود و پس از پایان مسابقات، نفرات برتر معرفی خواهند شد.