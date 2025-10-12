به گزارش خبرنگار مهر، سیفالله رضایی بعدازظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده فضاهای شهری، اظهار کرد: پارکها به عنوان بخشی از فضای عمومی، علاوه بر کارکردهای زیستمحیطی، میتوانند بستری برای توسعه سلامت شهروندان و ارتقا شاخصهای فرهنگی و اجتماعی باشند.
وی با اشاره به تجربه موفق کافهکتاب پارک لاوان افزود: اجرای چنین طرحهایی در سطح شهر میتواند زمینهساز تقویت فرهنگ کتابخوانی و ایجاد تعاملات سازنده در فضای شهری باشد؛ امری که نقش بسزایی در رشد فرهنگی جامعه دارد.
رضایی تصریح کرد: نگاه صرف کالبدی به پارکها کافی نیست؛ بلکه باید این فضاها را به محلی برای تبلور مشارکت شهروندان، رشد اجتماعی و ترویج سبک زندگی سالم تبدیل کرد. این مهم نیازمند برنامهریزی دقیق، حمایت از ایدههای خلاقانه و تعامل مداوم میان مردم و مدیریت شهری است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر سنندج با تأکید بر نقش مشارکت شهروندی در موفقیت طرحهای فرهنگی گفت: تجربه ثابت کرده است که موفقیت پایدار پروژههای شهری زمانی محقق میشود که مردم در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت مشارکت واقعی داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به اینکه توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی یکی از اولویتهای راهبردی شورای اسلامی شهر سنندج است، افزود: تقویت کمیسیونهای تخصصی، بهرهگیری بهینه از ظرفیت پارکها و فضاهای عمومی، و حمایت از طرحهای مردمی، از جمله محورهایی است که میتواند به ارتقا سطح رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.
نظر شما