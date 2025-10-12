رضایی: صیانت از حقوق شهروندان اولویت شورای اسلامی شهر سنندج است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت رضایی بعدازظهر یکشنبه در جریان نشست تخصصی این کمیسیون، با اشاره به نقش و اهمیت نهادهای حقوقی در ساختار شورای اسلامی شهر اظهار کرد: کمیسیون حقوقی به عنوان یکی از ارکان حساس و تأثیرگذار شورا، مسئولیت صیانت از حقوق قانونی شهروندان و دفاع از منافع عمومی شهر را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه جلسات این کمیسیون به صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود، افزود: بخش عمده‌ای از این نشست‌ها به بررسی تخصصی پرونده‌های حقوقی، پیگیری دعاوی شهرداری و ارائه راهکارهای حقوقی اختصاص دارد؛ با این حال، ماهیت تخصصی این مباحث موجب شده تا کمتر در سطح رسانه‌ای بازتاب داشته باشد.

رضایی تصریح کرد: تلاش تمامی اعضای شورای اسلامی شهر سنندج معطوف به حفظ حقوق مردم است و در این مسیر، هیچ‌گونه تعلل یا عدولی از اصول و اهداف تعیین‌شده در دستور کار شورا وجود نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر همچنین با اشاره به ضرورت تقویت رویکردهای حقوقی در مدیریت شهری گفت: رسیدگی به مسائل حقوقی و صیانت از منافع عمومی، نه تنها جنبه‌ای از مسئولیت‌های شورا بلکه بخشی از تعهد اخلاقی و قانونی ما نسبت به شهروندان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید می‌رود با استمرار جلسات تخصصی، تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و ارتقا ظرفیت کارشناسی شورا، گام‌های موثرتری در راستای احقاق حقوق مردم شریف سنندج برداشته شود.