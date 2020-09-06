روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر سنندج انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه انتخاباتی روسای شورای شهر سنندج که در ساختمان شورای شهر برگزار شد روسای کمیسیون‌های تخصصی و مختلف شورای شهر سنندج انتخاب شدند.

طبق مصوبه این جلسه غریب سجادی به عنوان رئیس شورا، علی پژگول به عنوان رئیس کمیسیون ورزش و سلامت همگانی، فرزاد زارعی به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و جلال شریعتی به عنوان رئیس کمیسیون بودجه انتخاب شدند.

در ادامه این نشست همچنین مجیدشاه اویسی به عنوان رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری، یوسف اسدی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق، انور رشیدی به عنوان رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی، ارسطو گویلی به عنوان نایب رئیس شورا و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری کارآفرینی و گردشگری و سیف‌الله رضایی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر سنندج انتخاب شدند.