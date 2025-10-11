به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، آیین افتتاح طرح‌های ارتباطی استان فارس روز شنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۴ با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و جمعی از معاونان وی، حسینعلی امیری استاندار فارس، جمعی از مدیران ارشد استان، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) برگزار و ۴۵۵ طرح‌ ارتباطی استان افتتاح شد.

اپراتور اول ارتباطی کشور، در این مراسم به نمایندگی از ۵۰ سایت USO راه‌اندازی شده در استان فارس از ابتدای این دولت، از سایت ۴G روستای «هجرت» از توابع شهرستان ممسنی، بهره‌برداری و مردم این روستا را به اینترنت باکیفیت و پرسرعت متصل کرد. همراه اول برای بهره‌برداری از این ۵۰ سایت روستایی، بیش از دو هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده است.

بزرگترین اپراتور کشور در ادامه این مراسم همچنین از سایت‌ جدید ۵G خود در شهر جدید صدرا با دستور وزیر ارتباطات بهره‌برداری و دسترسی ساکنان این شهر جدید را به جدیدترین نسل ارتباطات فراهم کرد.

امین بخشی‌زاده، مدیرکل مناطق و نماینده همراه اول در این مراسم، مجموع سایت‌های این شرکت در استان فارس را افزون بر هزار و ۹۰۰ سایت برشمرد و خاطرنشان کرد، ۶۰ درصد این سایت‌ها روستایی و جاده‌ای است که نشان از اهتمام ویژه همراه اول در توسعه ارتباطات جاده‌ای و روستایی دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۱۳۰ سایت روستایی توسط همراه اول در کشور افتتاح شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پس از دستور بهره‌برداری از سایت‌های ارتباطی همراه اول از تلاش‌های انجام‌شده اپراتور اول در توسعه ارتباطات کشور قدردانی کرد.

گفتنی است، در این مراسم ۴۵۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری بیش از ۴۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها شامل اتصال ۱۰۷ روستا از طریق راه‌اندازی ۶۸ ایستگاه جدید و ارتقای ۱۷ ایستگاه تلفن همراه به نسل‌های بالاتر، همچنین اجرای شبکه فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها در ۲۷ شهر استان و راه‌اندازی ۷ ایستگاه نسل پنجم (۵G) بود.