۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

عملیات تکمیل سوزنبندی و افزایش طول خطوط ایستگاه سیاه‌چشمه

رشت- مدیرکل راه آهن شمال ۲ گفت: با تلاش نیروهای فنی راه‌آهن شمال‌۲ عملیات تکمیل سوزنبندی و افزایش طول خطوط ایستگاه سیاه‌ چشمه در محور قزوین- زنجان با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمت نژاد بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای فنی اداره‌کل راه‌آهن شمال ۲، عملیات تکمیل سوزنبندی و افزایش طول خطوط ایستگاه سیاه‌چشمه با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: این عملیات شامل نصب دو دستگاه سوزن بتنی UIC۶۰ با شعاع ۳۰۰ (چپ‌گرد) و جابجایی دو دستگاه سوزن چوبی U۳۳ در ایستگاه سیاه‌چشمه بود. همچنین یک دستگاه سوزن ۲A جمع‌آوری شد و طول خطوط ایستگاه از ۷۰۰ متر به ۹۰۰ متر افزایش یافت.

رحمت نزاد ادامه داد: این اقدامات در راستای علائمی‌نمودن خط دوم محور قزوین- زنجان و با هدف افزایش ظرفیت بهره‌برداری، ارتقای ایمنی و تسهیل تردد قطارها انجام شده است.

مدیرکل راه‌آهن شمال ۲، با قدردانی از تلاش کارکنان فنی و اجرایی، گفت: اجرای موفق این عملیات نشان‌دهنده تعهد و توان تخصصی همکاران در بخش‌های فنی و زیربنایی است و گامی مؤثر در آماده‌سازی زیرساخت‌های محور قزوین- زنجان برای بهره‌برداری کامل از خط دوم و افزایش ایمنی سیر قطارها خواهد بود.

