به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر روز یکشنبه در آیین افتتاح هم‌زمان فضاهای آموزشی در سراسر کشور که با حضور رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اعلام کرد: از مجموع ۳۳ فضای آموزشی جدید بهره‌برداری‌شده در ایلام، حدود ۸۰ درصد در مناطق روستایی و دورافتاده استان واقع شده‌اند.

کرمی با تأکید بر اینکه مدرسه آبادانی و پیشرفت را برای جامعه به ارمغان می‌آورد»، گفت: این افتتاح‌ها گامی جدی در اجرای نهضت عدالت آموزشی است و به معنای سرمایه‌گذاری واقعی برای آینده‌ی کودکان این سرزمین.

وی افزود: عدالت در آموزش زمانی معنا پیدا می‌کند که نگاه توسعه‌ای نه فقط به شهرهای مرکزی، بلکه به نقاط محروم و کوچک نیز معطوف شود.

به گفته استاندار، در سال جاری برنامه‌ریزی شده تا بیش از ۶۰ فضای آموزشی دیگر در استان ایلام به بهره‌برداری برسد. بدین ترتیب تا پایان امسال شمار مدارس تازه‌تأسیس به ۹۳ واحد آموزشی خواهد رسید؛ بسیاری از این مدارس پیش‌تر به شکل کانکسی فعال بوده‌اند و اکنون به کلاس‌های استاندارد و ایمن تبدیل شده‌اند.

کرمی با اشاره به نقش مردم در پیشبرد پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: هر جا که امور به مردم واگذار شده، موفقیت‌های بزرگ حاصل شده است.

وی مشارکت خیران مدرسه‌ساز و پیمانکاران بومی را از عوامل اصلی سرعت در اجرای این طرح‌ها دانست و تأکید کرد: استمرار این مدل مردمی، کیفیت آموزش را در استان و حتی کشور ارتقا خواهد داد.