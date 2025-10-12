  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست 

رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست 

امیر مطاعی در مسابقات اوپن شنا همیلتون ابوظبی رکورد  ملی ماده ۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه را شکست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مطاعی در مسابقات اوپن شنا همیلتون ابوظبی پس از رکورد شکنی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه، امروز هم در ماده ۲۰۰ متر قورباغه مسابقه داد و مجددا موفق به ارتقا رکورد ملی شد.

امیر مطاعی با زمان ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه و ۷۲ رکورد قبلی این ماده را که با زمان ۲ دقیقه و ۱۵ ثانیه و ۲۹ صدم بود، شکست. او با این رکورد به مقام اول رسید.

آراد مهدی زاده با زمان ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه و ۹۵ صدم ثانیه دوم شد و مهران قاسم‌زاده با زمان ۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه به مقام سوم این ماده رسید تا ضمن اینکه سکوی ۲۰۰ متر قورباغه متعلق به شناگران ایران باشد، هر سه شناگر نیز بهتر از رکورد ملی قبلی شنا کردند.

در این مسابقات و در ماده ۵۰ متر آزاد هم سینا غلامپور به مقام سوم رسید.

کد خبر 6620073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها