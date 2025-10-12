به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار تصویری از دیدار خود با زنده‌یاد محمد کاسبی در صفحه شخصی خود در ویراستی یاد و خاطره این هنرمند متعهد و فقید را گرامی داشت.

گفتنی است در این دیدار مفصل و صمیمانه، درباره آثار و اقدامات حرفه‌ای ایشان در مدیریت فرهنگی، سینما و تلویزیون و جایگاه هنر انقلاب اسلامی گفتگو و تبادل نظر شد.

مرحوم کاسبی در یکی از آخرین حضورهای تلویزیونی خود، از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مشفقانه یاد کردند و منقلب شدند و پس از آنکه مجری برنامه ابراز داشت که عاشق چشم و ابروی استاد کاسبی هستم، مرحوم کاسبی اظهار کرد: «من خودم عاشق چشم‌های خمار شهید سردار سلیمانی‌ام که چشم‌های او خمار عشق بود…»

حجت الاسلام قمی نوشت: «همان شهید که مست چشمان خمارش بودی دست گیرت باشد؛ ان شاءالله.»