حجت‌الاسلام قمی: همان شهید که مست چشمان خمارش بودی دست‌گیرت باشد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پی درگذشت زنده یاد محمد کاسبی نوشت: همان شهید که مست چشمان خمارش بودی دست‌گیرت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار تصویری از دیدار خود با زنده‌یاد محمد کاسبی در صفحه شخصی خود در ویراستی یاد و خاطره این هنرمند متعهد و فقید را گرامی داشت.

گفتنی است در این دیدار مفصل و صمیمانه، درباره آثار و اقدامات حرفه‌ای ایشان در مدیریت فرهنگی، سینما و تلویزیون و جایگاه هنر انقلاب اسلامی گفتگو و تبادل نظر شد.

مرحوم کاسبی در یکی از آخرین حضورهای تلویزیونی خود، از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مشفقانه یاد کردند و منقلب شدند و پس از آنکه مجری برنامه ابراز داشت که عاشق چشم و ابروی استاد کاسبی هستم، مرحوم کاسبی اظهار کرد: «من خودم عاشق چشم‌های خمار شهید سردار سلیمانی‌ام که چشم‌های او خمار عشق بود…»

حجت الاسلام قمی نوشت: «همان شهید که مست چشمان خمارش بودی دست گیرت باشد؛ ان شاءالله.»

سیده فاطمه سادات کیایی

    • عباس IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      12 1
      پاسخ
      روحت همجوار ابرار و اولیا.
    • حق‌جو IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کند و با سردار دل‌ها همنشینش نماید.

