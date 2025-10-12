تل آویو: اسیران اسرائیلی سحرگاه دوشنبه آزاد خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اسیران اسرائیلی در غزه سحرگاه فردا دوشنبه آزاد خواهند شد.

وی مدعی شد: ارتش به خط زرد برگشته و منتظریم که همه اسیران یکجا آزاد شوند. همگی اسیران بامداد فردا دوشنبه آزاد خواهند شد.

سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی از آمادگی این رژیم برای تحویل گرفتن اجساد ۲۸ اسیر مرده پس از آزادی اسیران زنده نیز خبر داد.

وی ادعا کرد: آزادی اسیران فلسطینی پس از اطمینان از آزادی اسیران اسرائیلی خواهد بود.

از سوی دیگر دفتر نتانیاهو اعلام کرد که صبح دوشنبه اسیران اسرائیلی به صلیب سرخ تحویل داده خواهند شد.

این در حالی است که گزارش منابع خبری حاکی از آن است که حماس و رژیم صهیونیستی با آغاز روند آماده‌سازی مقدمات برای تبادل اسرا و زندانیان، خود را برای اجرای یکی از حساس‌ترین مراحل توافق جنگ غزه آماده می‌کنند.

به گزارش این منابع، عملیات آزادسازی اسیران زنده اسرائیلی صبح روز دوشنبه، در میان تمهیدات امنیتی پیچیده و نظارت مستقیم سازمان صلیب سرخ و میانجیگران بین‌المللی انجام خواهد شد.

شبکه خبری ۱۳ رژیم صهیونیستی در همین زمینه گزارش داد، «گال هیرش»، مسؤول پرونده زندانیان و مفقودین دفتر نخست‌وزیری اسرائیل، بامداد امروز در پیامی به خانواده‌های اسرای صهیونیستی اطلاع داد که روند آزادی آنها از صبح دوشنبه آغاز خواهد شد.

هیرش افزود که این عملیات در مقیاس وسیعی در حال انجام است و نیازمند تمهیدات لجستیکی و امنیتی دقیقی است. او تأکید کرد که تل آویو تا چند ساعت قبل از عملیات از زمان‌بندی نهایی مطلع نخواهد شد؛ تا از امنیت آن اطمینان حاصل شود.

مسؤول هماهنگی امور اسرا و مفقودین رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه روند یافتن و تحویل گرفتن اسیران کشته‌شده به زمان بیشتری نیاز دارد، گفت: که مقدمات لازم برای تحویل گرفتن اجساد آنها تکمیل شده است و با یک رویه مناسب، برای انجام مراحل شناسایی به مؤسسه پزشکی رژیم صهیونیستی منتقل خواهند شد.

هیرش افزود: همزمان گروه ویژه بین‌المللی کار خود را برای یافتن و آزادی آنها آغاز خواهد کرد.

وی اشاره کرد که سرویس‌های امنیتی در حال تلاش برای جلو انداختن آزادی اسیران زنده اسرائیلی تا یکشنبه شب هستند، این در حالی است که «اسامه حمدان»، از رهبران ارشد حماس، بامداد امروز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که روند آزادسازی اسرا از صبح فردا (دوشنبه) آغاز خواهد شد.

وی گفت که مطابق توافق‌نامه‌ای که امضا شد، تبادل اسرا از صبح دوشنبه انجام می‌شود و هیچ تغییر جدیدی در این زمینه وجود ندارد.

در همین حال، منابع صهیونیستی گزارش دادند که که سازمان زندان‌های این رژیم، انتقال زندانیان فلسطینی که قرار است در چارچوب توافق تبادل اسرا آزاد شوند را به زندان‌های «کتصیوت» و «عوفر» آغاز کرده است.

این سازمان توضیح داد که زندانیان فلسطینی اهل غزه از طریق گذرگاه رفح به زندان کتصیوت منتقل شده‌اند و در همین حال، زندانیانی که قرار است در کرانه باختری آزاد شوند، به زندان اوفر، در غرب «رام الله» منتقل شدند.

به گفته این منابع، یک هیئت مصری به همراه تیم‌هایی از سازمان بین‌المللی صلیب سرخ، برای تأیید هویت زندانیان فلسطینی که قرار است آزاد شوند و اطمینان از مطابقت نام آنها با فهرست‌های ارائه شده توسط حماس، به زندان‌های عوفر و کتصیوت خواهند رفت.

این در حالی است که رسانه اسرائیلی والانیوز روز گذشته (شنبه) از کارشکنی رژیم صهیونیستی در توافق اطلاع داد و اعلام کرد که سازمان اطلاعات داخلی این رژیم (شاباک) لیست اسامی زندانیان محکوم به حبس ابد را که حماس درخواست آزادی آنها را داشت، دستکاری کرده و با حذف چهره‌های برجسته مقاومت، تعداد آنها را به ۱۹۵ نفر کاهش داده است.

شاباک حدود ۱۰۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد را از فهرست کنار گذاشته که از این میان ۲۵ نفر از رهبران برجسته مقاومت فلسطین هستند. این رسانه همچنین افزود، از ۱۹۵ نفر زندانی فلسطینی، حدود ۶۰ نفر از آنها از نیروهای مقاومت حماس هستند.

در حالی که طبق توافق میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در مذاکرات «شرم‌الشیخ» قرار است حدود ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ اسیر اهل غزه در ازای ۴۸ اسیر اسرائیلی آزاد شوند.