  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

شکری:همکاری دیوان محاسبات اردبیل با دستگاه‌ها باعث جذب اعتبارات شد

شکری:همکاری دیوان محاسبات اردبیل با دستگاه‌ها باعث جذب اعتبارات شد

اردبیل- مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل گفت: همکاری دیوان محاسبات استان اردبیل با دستگاه‌های اجرایی باعث شد اعتبارات به خزانه بازنگشته و بصورت حداکثری جذب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عقیل شکری عصر یکشنبه در جلسه هم اندیشی دیوان محاسبات استان با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: دیوان محاسبات با دستگاه‌های اجرایی درخصوص جذب حداکثری اعتبارات عمرانی همکاری بسیار خوبی انجام داده و این امر موجب جلوگیری از برگشت اعتبارات به خزانه دولتی شده است.

وی افزود: جذب حداکثری اعتبارات استانی باعث شده پروژه‌های عمرانی به سرعت و با گسترش زیاد در سطح استان انجام شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این جلسه گفت: نگاه مثبت دیوان محاسبات به مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بسیار ارزشمند است.

حامد کیخسروی تصریح کرد: امیدوارم که این تعامل مثبت و سازنده ادامه داشته باشد و سرانجام به توسعه استان بینجامد.

کد خبر 6620144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها