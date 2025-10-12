به گزارش خبرگزاری مهر، عقیل شکری عصر یکشنبه در جلسه هم اندیشی دیوان محاسبات استان با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: دیوان محاسبات با دستگاه‌های اجرایی درخصوص جذب حداکثری اعتبارات عمرانی همکاری بسیار خوبی انجام داده و این امر موجب جلوگیری از برگشت اعتبارات به خزانه دولتی شده است.

وی افزود: جذب حداکثری اعتبارات استانی باعث شده پروژه‌های عمرانی به سرعت و با گسترش زیاد در سطح استان انجام شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این جلسه گفت: نگاه مثبت دیوان محاسبات به مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بسیار ارزشمند است.

حامد کیخسروی تصریح کرد: امیدوارم که این تعامل مثبت و سازنده ادامه داشته باشد و سرانجام به توسعه استان بینجامد.