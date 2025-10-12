به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه آموزشی درباره اجرای طرح پژوهشی «پیمایش ملی خانوار در مورد شیوعشناسی مصرف موادمخدر و روانگردانها در جمعیت عمومی (۶۴ – ۱۵ سال) کشور» و بررسی عوامل خطر و محافظ با حضور دکتر جلیل دارا؛ سرپرست دفتر آموزش و تحقیقات ستاد مبارزه با موادمخدر، محسن روشنپژوه؛ نماینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران در طرح مذکور، ماریت قازاریان و سیده فاطمه فرد مصطفوی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانهای کشور نیز به صورت ویدئو کنفرانس شرکت داشتند، دارا به بررسی تشریح موضوع شیوعشناسی و چهار جامعه هدف، تشریح طرح پیمایش ملی خانوار در شیوعشناسی مصرف موادمخدر و روانگردانها در جمعیت عمومی پرداخت.
روشنپژوه در ادامه این جلسه با بیان اینکه اکنون در آستانه ورود به فاز نهایی کار یعنی جمعآوری داده و پرسشگری هستیم، اظهار کرد: برای برآورد شیوع یک رفتار یا یک صفت در جمعیت، روشهای مختلف مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین الگوهای شیوع یک صفت در جامعه الگوهای مبتنی بر مراجعه مستقیم به جامعه هدف و درِ منازل شهروندان است.
نماینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران در طرح مذکور با اشاره به چالشهای پیشروی طرح مذکور، گفت: در این رابطه الگویی طراحی کردیم که تا حد ممکن بتواند محدویتهای کار مستقیم پیمایش و جمعآوری دیتا را کاهش دهد.
روشنپژوه ادامه داد: برآورد شیوع مصرف مواد در الگوهای مختلف، بررسی عوامل خطر و محافظتکننده در برابر شروع مصرف موادمخدر که بیشترین ارتباط را با مصرف موادمخدر دارند و مقایسه این پژوهش با پژوهش صورت گرفته در سال ۱۳۹۴ از اهداف اجرای پژوهش مذکور است.
وی عنوان کرد: ساختار اجرایی پیمایش از یک سطح ملی و یک سطح استانی برخوردار است. در سطح ملی شورای راهبری، کمیته فنی و نظارت بر پروژه وجود دارد. در سطح استانی نیز ناظرین استانی و پرسشگران وجود دارند و هر چند استان به عنوان یک منطقه درنظر گرفته شده است.
نماینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران در طرح مذکور تأکید کرد: نظارت و مدیریت فرآیند در پیمایشهایی همچون این پیمایش بسیار حائز اهمیت است و این مهم در این پیمایش نیز انجام خواهد شد.
نظر شما