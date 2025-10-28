به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ادامه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین عصر امروز (سه شنبه ۶ آبان) در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان متین چمی‌پا در وزن ۵۴ کیلوگرم موفق شد در مصاف با «موتاز المشاله» از اردن با ارائه نمایشی خوب و برتر به پیروزی رسیده و به فینال مسابقات راه پیدا کند.

چمی‌پا که در این مسابقه با لباس، دستکش و کلاه آبی مسابقه می‌داد با رأی داوران و با نتیجه ۵ بر صفر برنده شد. چمی‌پا در فینال به مصاف دوژان ژومکان از قزاقستان می‌رود.

متین چمی‌پا با عبور از سد نمایندگان تاجیکستان، ترکمنستان و کره‌جنوبی، به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرده بود.

ضمن اینکه امروز، مهرشاد شرافتنمد در وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی پسران در نیمه نهایی به مصاف نماینده چین رفت و با شکست این بوکسور به فینال این رقابت‌ها راه یافت.