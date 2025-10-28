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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶

بازیهای آسیایی جوانان- بحرین

چمی‌پا دومین فینالیست بوکس پسران ایران

چمی‌پا دومین فینالیست بوکس پسران ایران

نماینده وزن ۵۴ کیلوگرم ایران نیز موفق شد به دیدار نهایی مسابقات بوکس بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین راه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ادامه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین عصر امروز (سه شنبه ۶ آبان) در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان متین چمی‌پا در وزن ۵۴ کیلوگرم موفق شد در مصاف با «موتاز المشاله» از اردن با ارائه نمایشی خوب و برتر به پیروزی رسیده و به فینال مسابقات راه پیدا کند.

چمی‌پا که در این مسابقه با لباس، دستکش و کلاه آبی مسابقه می‌داد با رأی داوران و با نتیجه ۵ بر صفر برنده شد. چمی‌پا در فینال به مصاف دوژان ژومکان از قزاقستان می‌رود.

متین چمی‌پا با عبور از سد نمایندگان تاجیکستان، ترکمنستان و کره‌جنوبی، به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرده بود.

ضمن اینکه امروز، مهرشاد شرافتنمد در وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی پسران در نیمه نهایی به مصاف نماینده چین رفت و با شکست این بوکسور به فینال این رقابت‌ها راه یافت.

کد مطلب 6637745
سیده فرزانه شریفی

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