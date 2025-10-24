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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین

دختر بوکسور ایران حذف شد

دختر بوکسور ایران حذف شد

نازنین فاطمه داوودی نماینده وزن منهای ۵۴ کیلوگرم بوکس بانوان کشورمان در نخستین مسابقه خود به مصاف حریفی از کشور چین رفت و با متحمل شدن شکست حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ادامه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان که در منامه، بحرین برگزار می‌شود، برای نخستین بار نماینده بانوان در رشته بوکس به میدان رفت.

نازنین فاطمه داوودی نماینده جوان و ۱۴ ساله بوکس بانوان کشورمان در نخستین مبارزه با لباس و کلاه و دستکش قرمز مقابل وانگ یارویو ۱۶ ساله چینی قرار گرفت که طی سه راند مبارزه دیدنی و حساس در نهایت بازنده شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

وی به رغم اینکه ۲ سال جوان‌تر و کم تجربه تر از حریف چینی بود ولی بسیار جسورانه و نترس مبارزه کرد.

مسابقات مشتزنی در سالن بوکس مرکز نمایشگاه جهانی بحرین برگزار می‌شود و تیم‌های ملی بوکس بانوان و آقایان کشورمان در این رقابت‌ها به مصاف حریفان می‌روند.

کد مطلب 6632722
سیده فرزانه شریفی

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