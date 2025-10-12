  1. استانها
  2. یزد
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

عشقی: ۳ مفقودی در بیابان‌های بهاباد پیدا شدند

عشقی: ۳ مفقودی در بیابان‌های بهاباد پیدا شدند

بهاباد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد از پیداشدن ۳ معدنچی مفقود شده در بیابان‌های اطراف معدن آبدوغیه شهرستان بهاباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی گفت: در پی اعلام مفقودی سه نفر از معدنچیان در نواحی معدن آبدوغیه از توابع شهرستان بهاباد، عملیات جست‌وجو از روز گذشته با مشارکت نیروهای جمعیت هلال‌احمر شهرستان‌های بهاباد، اردکان، اداره محیط‌زیست بهاباد و یگان تکاوری بخش ساغند آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد گفت: در نتیجه عملیات جستجو و نجات و تلاش‌های مستمر تیم‌های عملیاتی، امروز هر سه نفر مفقودی در حوالی تنگ طبس در شمال شرقی شهرستان بهاباد پیدا شدند که از نظر جسمانی و روحی در سلامت کامل به سر می‌برند.

وی با اعلام اینکه نیروهای امدادی هلال‌احمر در طول سال با به خطر انداختن جان خود نجات‌بخش افراد بسیاری هستند که در اثر حوادث مختلف با مشکل مواجه شده‌اند، افزود: این عملیات نشان‌دهنده اهمیت آمادگی کامل تیم‌های امداد و نجات در مواجهه با شرایط بحرانی است، نجات جان حتی یک انسان، رسالت اصلی ما در جمعیت هلال‌احمر است.

کد خبر 6620244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها