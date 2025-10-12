به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی گفت: در پی اعلام مفقودی سه نفر از معدنچیان در نواحی معدن آبدوغیه از توابع شهرستان بهاباد، عملیات جست‌وجو از روز گذشته با مشارکت نیروهای جمعیت هلال‌احمر شهرستان‌های بهاباد، اردکان، اداره محیط‌زیست بهاباد و یگان تکاوری بخش ساغند آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد گفت: در نتیجه عملیات جستجو و نجات و تلاش‌های مستمر تیم‌های عملیاتی، امروز هر سه نفر مفقودی در حوالی تنگ طبس در شمال شرقی شهرستان بهاباد پیدا شدند که از نظر جسمانی و روحی در سلامت کامل به سر می‌برند.

وی با اعلام اینکه نیروهای امدادی هلال‌احمر در طول سال با به خطر انداختن جان خود نجات‌بخش افراد بسیاری هستند که در اثر حوادث مختلف با مشکل مواجه شده‌اند، افزود: این عملیات نشان‌دهنده اهمیت آمادگی کامل تیم‌های امداد و نجات در مواجهه با شرایط بحرانی است، نجات جان حتی یک انسان، رسالت اصلی ما در جمعیت هلال‌احمر است.