دوره آموزش پیش بیمارستانی برای زنان امدادگر بهاباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله قاسمی شنبه شب در جریان برگزاری این دوره آموزشی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی با حضور ۳۵ نفر از نجاتگران و امدادگران خواهران شهرستان بهاباد به مدت یک هفته در کتابخانه عطایی شهرستان بهاباد برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت آموزشهای تخصصی در جمعیت هلال احمر افزود: همه ساله این جمعیت با برگزاری دورههای تخصصی امداد و نجات نیروهای متخصص را برای خدمترسانی در حوادث آموزش میدهد.
سرپرست جمعیت هلال احمر بهاباد بیان داشت: امدادگران در این دوره با مباحثی همچون آناتومی، CPR ، تروماها، مهارت رگ گیری، آتل بندی، بانداژ، لوله گذاری، فوریت های نجات درمانی، تثبیت پزشکی مصدوم، داروشناسی و تریاژ آشنا می شوند.
وی با اشاره به برگزاری دوره به صورت کلاس های تئوری و کارگاه های عملی افزود: هدف از برگزاری این دوره آشنایی امدادگران با نحوه برخورد مصدومان ترومایی در حوادث همچنین افزایش توانمندیهای آنان و انجام مراقبتها و اقدامات پیش بیمارستانی برای مصدومان است.
سرپرست جمعیت هلال احمر بهاباد یادآور شد: با توجه به اینکه شهرستان بهاباد روی گسل زلزله قرار دارد و روزانه و ماهانه چندین زمین لرزه دراین شهرستان احساس می شود، برگزاری چنین دوره های آموزشی برای شهروندان لازم و ضروری است.
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