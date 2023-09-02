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۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۵۸

دوره آموزش پیش بیمارستانی برای زنان امدادگر بهاباد برگزار شد

دوره آموزش پیش بیمارستانی برای زنان امدادگر بهاباد برگزار شد

یزد- سرپرست جمعیت هلال احمر بهاباد از برگزاری دوره آموزشی تخصصی پایه پیش بیمارستانی ویژه خواهران امدادگر شهرستان بهاباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله قاسمی شنبه شب در جریان برگزاری این دوره آموزشی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی با حضور ۳۵ نفر از نجاتگران و امدادگران خواهران شهرستان بهاباد به مدت یک هفته در کتابخانه عطایی شهرستان بهاباد برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های تخصصی در جمعیت هلال احمر افزود: همه ساله این جمعیت با برگزاری دوره‌های تخصصی امداد و نجات نیروهای متخصص را برای خدمت‌رسانی در حوادث آموزش می‌دهد.

سرپرست جمعیت هلال احمر بهاباد بیان داشت: امدادگران در این دوره با مباحثی همچون آناتومی، CPR ، تروماها، مهارت رگ گیری، آتل بندی، بانداژ، لوله گذاری، فوریت های نجات درمانی، تثبیت پزشکی مصدوم، داروشناسی و تریاژ آشنا می شوند.

وی با اشاره به برگزاری دوره به صورت کلاس های تئوری و کارگاه های عملی افزود: هدف از برگزاری این دوره آشنایی امدادگران با نحوه برخورد مصدومان ترومایی در حوادث همچنین افزایش توانمندی‌های آنان و انجام مراقبت‌ها و اقدامات پیش بیمارستانی برای مصدومان است.

سرپرست جمعیت هلال احمر بهاباد یادآور شد: با توجه به اینکه شهرستان بهاباد روی گسل زلزله قرار دارد و روزانه و ماهانه چندین زمین لرزه دراین شهرستان احساس می شود، برگزاری چنین دوره های آموزشی برای شهروندان لازم و ضروری است.

کد مطلب 5877420

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