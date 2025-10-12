به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان مراسم بدرقه کاروان‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاروان سفیران امید فردا اولین گروه خود را به کشور بحرین اعزام خواهد کرد و مسابقات به صورت غیررسمی از ۲۷ مهرماه آغاز می‌شود. این کاروان شامل حدود ۴۱۰ نفر است که قریب به ۲۵۰ ورزشکار در ۲۲ رشته ورزشی حضور خواهند داشت. همچنین اولین گروه ما برای سفر به ریاض در سوم آبان ماه حرکت خواهد کرد و مسابقات این رویداد نیز از ۱۲ آبان آغاز می‌شود؛ در این کاروان نیز نزدیک به ۴۰۰ نفر و حدود ۲۰۰ ورزشکار حضور دارند. امیدواریم در هر دو کاروان شاهد موفقیت‌های خوبی باشیم.

وی ادامه داد: امشب مراسم بدرقه ورزشکاران، مربیان و سرپرستان اعزامی برگزار شد. خوشبختانه با حضور مقامات عالی‌رتبه ورزش کشور از جمله وزیر ورزش و جوانان، صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونین وزیر ورزش، معاون وزیر آموزش و پرورش، رؤسای فدراسیون‌ها، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و قهرمانان و بزرگان ورزش کشور این مراسم با شکوه برگزار شد. امیدواریم با مدد اهل بیت، قرآن و خداوند متعال، این کاروان‌ها موفق باشند و مردم عزیز شاهد روزهای خوبی در ورزش کشور باشند.

علی‌نژاد در خصوص پیش‌بینی عملکرد کاروان گفت: در دوره دوم بازی‌های آسیای جوانان که در چین برگزار شد، ایران رتبه بیستم را کسب کرد و مدال طلا دریافت نکرد. با این حال، در این دوره انتظار داریم نتایج بسیار بهتری کسب کنیم. در بازی‌های کشورهای اسلامی نیز با کاهش قریب به ۱۰۰ مدال طلا نسبت به دوره قبل مواجه هستیم، اما تلاش خواهیم کرد تا سطح مدال‌آوری کشور را حفظ کنیم. رقابت با کشورهایی چون ترکیه، ازبکستان، عربستان سعودی، آذربایجان و مصر بسیار سخت خواهد بود، اما بچه‌های ما با آمادگی کامل اعزام می‌شوند و امیدواریم عملکردی موفق داشته باشند.

وی در ادامه به سفر اخیر کمیته ملی المپیک به سوئیس اشاره کرد و افزود: در چند روز گذشته سفری برای ملاقات رسمی با خانم کریستی کاونتری، رئیس جدید کمیته بین‌المللی المپیک، داشتیم. این دیدار بسیار سازنده بود. او ضمن آشنایی با ورزش ایران، قول دادند که اواخر ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ به ایران سفر کند. حضور یک قهرمان المپیک از قاره آفریقا در این مسئولیت، دیدگاه‌های تازه‌ای را به همراه دارد و جلسه با خانم ناهید کیانی نیز باعث شد تبادل نظر و همکاری‌ها گرم‌تر شود. همچنین دیدارهایی با فدراسیون‌های جهانی والیبال و رویینگ برگزار شد که هر دو فدراسیون، آمادگی خود را برای حمایت ویژه از فدراسیون‌های ملی ایران اعلام کردند.

علی‌نژاد در خصوص میزبانی ایران گفت: نماینده‌های کشورهای اسلامی برای بازدید از امکانات ایران خواهند آمد و ایران آخرین کشور مورد بازدید آن‌ها خواهد بود. این بازدیدها به ما کمک می‌کند تا برای میزبانی ادوار آینده بازی‌های کشورهای اسلامی آمادگی داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم میزبان یکی از دوره‌های ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۳ باشیم. با حمایت کامل دولت جمهوری اسلامی، وزارت ورزش و شهرداری تهران، تلاش می‌کنیم این رویداد به بهترین شکل در ایران برگزار شود و اتفاقی میمون برای ورزش کشور رقم بخورد.