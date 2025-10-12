به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به در پیش بودن انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در تاریخ ۲۸ آذرماه، ستاد نظارت بر فرآیند ثبت نام و برگزاری این انتخابات به ریاست مهدی علی نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک کار خود را آغاز کرد.

محمدرضا داورزنی مشاور وزیر ورزش و جوانان، عاطفه اسلامیان مدیر روابط بین الملل، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، محمد کاظمی مدیر حراست، محمود عبداللهی مدیر روابط عمومی، مرتضی فلاح مدیر حقوقی و امور قراردادها و الهه ذاکری دبیر شورای راهبردی کمیسیون‌های کمیته ملی المپیک اعضای این ستاد را تشکیل می‌دهند.

در نخستین نشست این ستاد که در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد، احکام اعضاء ابلاغ و تصمیماتی اتخاذ شد.

یکی از مهمترین تصمیمات این ستاد، تعیین زمان ثبت نام بود؛ به این ترتیب که مقرر شد اسامی ورزشکاران واجد شرایط رای گیری و همچنین شرکت در انتخابات روز ۲۷ مهرماه به فدراسیون‌ها اعلام و ثبت نام از کاندیداها نیز از روز چهارشنبه ( ۲۸ آبان) به مدت هفت روز کاری انجام شود. اسامی کاندیداهای نهایی نیز در تاریخ ۲۴ آذرماه اعلام و انتخابات کمیسیون ورزشکاران در روز جمعه ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود.

مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک با تاکید بر ضرورت استقلال ورزشکاران گفت: وظیفه کمیته ملی المپیک برگزاری سالم انتخابات کمیسیون ورزشکاران است و قطعا هیچ مداخله‌ای در جهت حمایت از نامزد خاصی نخواهیم داشت و انتخابات به صورت آزاد و با رعایت آیین نامه برگزار خواهد شد. باید تلاش کنیم فرآیند برگزاری انتخابات به صورتی طی شود که کمیسیون ورزشکاران کارآیی لازم را داشته باشد و ورزشکاران درگیر اختلافات که بعضا به خاطر ورود مدیران در روند انتخابات ایجاد شده بود، نشوند.