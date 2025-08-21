مجتبی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :۸۶ طرح عمرانی این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال در هفته دولت کلنگزنی شده و یا به بهرهبرداری میرسد که از این تعداد ۷۸ طرح مرانی و زیرساختی با صرف اعتباری افزون بر هزار و ۷۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و هشت طرح نیز با اعتبار پیشبینی شده ۲۵۰ میلیارد ریال کلنگزنی خواهد شد.
فرماندار تربت حیدریه گفت: بیشترین سهم اعتبارات ریالی طرحها مربوط به حوزه آب و فاضلاب و برق است که در این خصوص برای هشت پروژه بزرگ آبفا از جمله تصفیه خانه فاضلاب و دیگر طرحها ۶ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال (۶۶۸ میلیارد تومان) و برای هشت طرح در حوزه برق نیز ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال (۲۲۳ میلیارد تومان) اعتبار صرف شدهاست.
وی به دیگر طرحهای قابل بهرهبرداری در هفته دولت اشاره و بیان کرد: از جمله آنها میتوان به طرحهای شهرداری با اعتبار ۵۳۰ میلیارد ریال (۵۳ میلیارد تومان)، شهرداری نسر با اعتبار ۲۶۰ میلیارد ریال (۲۶ میلیارد تومان)، دیگر طرحهای چهار بخشداری و نیز حوزه کشاورزی اشاره کرد.
