به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی ظهر چهارشنبه در حاشیه بهرهبرداری از این طرح، ضمن تشکر از تلاشها اقدامات کارکنان وزارت نیرو در دو سازمان آبفا و برق برای کاهش تنشهای آبی و خاموشیها اظهار کرد: در حوزه فاضلاب حدود ۳۳۰ کیلومتر اجرا شده است و ۸۰ کیلومتر باقی مانده که نیازمند مساعدت وزارت نیرو برای تکمیل شبکه فاضلاب شهری تربت حیدریه است.
فرماندار تربت حیدریه افزود: فرسودگی شبکه آب شهری تربتحیدریه دیگر چالش شهری ماست که بنا به گزارشهای رسیده حدود ۳۰ درصد آب شرب در شبکه توزیع و انتقال آب هدر میرود که نیازمند نوسازی ۵۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب شرب شهری تربتحیدریه را داریم.
وی ادامه داد: تربت حیدریه در در موضوع برق خورشیدی در حوزه کشاورزی رتبه نخست استان را داراست که نیازمند اختصاص منابع بهتری برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی در بخش کشاورزی است.
در ادامه غلامعباس عباسنژاد، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تربتحیدریه نیز در این مراسم، اظهار کرد: عملیات ساخت این تصفیه خانه به ظرفیت پنج هزار و ۷۰۰ مترمکعب در شبانهروز با صرف سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار انجام شده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تربتحیدریه با بیان اینکه جمع آوری و دفع فاضلاب یکی از وظایف سازمانی است، افزود: ادامه شیوه سنتی، مخاطرات زیستمحیطی و آلودگی آبهای زیرزمینی را به همراه دارد، بهتر است از شیوههای نوین برای این منظور استفاده کرد.
وی اضافه کرد: این تصفیهخانه با افزایش سرعت تصفیه فاضلاب و بازیابی پساب، امکان استفاده از آن را در صنعت و کشاورزی فراهم میکند؛ این امر بهویژه در مناطقی که با خشکسالی و کاهش بارندگی مواجه هستند، بسیار ارزشمند است.
عباسنژاد همچنین تصریح کرد: البته در خصوص چگونگی استفاده از پساب منتظر اعلام معاونت برنامهریزی آبفای استان خراسان رضوی هستیم تا مدل مالی نحوه واگذاری پساب اعلام شود.
گفتنی است؛ عملیات ساخت تصفیه خانه شماره ۲ تربت حیدریه از سال ۱۴۰۱ در زمینی به مساحت ۳.۵ هکتار آغاز شد و در شهریور ماه ۱۴۰۴ آماده بهرهبرداری است.
🔹لازم به ذکر است؛ با پایان یافتن عملیات ساخت این طرح ملی، اکنون شهرستان تربت حیدریه دارای ۲ تصفیهخانه فاضلاب است.
