علیخانی: تمرکز بر پیشگیری از فساد و حمایت حقوقی از تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله آقا علیخانی، در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: وظیفه اصلی سازمان بازرسی نظارت جامع بر دستگاههای دولتی و عمومی است که تمرکز اصلی این سازمان در دوره تحول قوه قضائیه بر پیشگیری از فساد است.
وی افزود: سازمان بازرسی علاوه بر برخورد با تخلفات، با ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دستگاهها در سطوح استانی و ملی، سعی در اصلاح رویهها و قوانین دارد و این پیشنهادها به طور مستمر پیگیری میشوند.
علیخانی به موضوع تعارض منافع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها اشاره کرد و گفت: از آنجا که شهرداریها درآمد زیادی از جرایم ساختمانی دارند، جلوگیری از تخلفات ساختمانی به کاهش درآمد آنها منجر میشود و این تعارض منافع بستر فساد را فراهم میکند؛ سازمان بازرسی این موضوع را به مسئولان ارشد منعکس و پیگیری اصلاح آن را در دستور کار دارد.
مدیرکل سازمان بازرسی گلستان همچنین درباره حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد: ما در حوزه حمایت قضائی و حقوقی از تولیدکنندگان فعالیت میکنیم و مشکلاتی که در صدور مجوز و زیرساختها وجود دارد را شناسایی و با ارسال گزارش به مراجع ذیربط پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد: واحد ویژه پیگیری پیشنهادهای سازمان بازرسی، روند اجرای آنها را زیر نظر دارد و در صورت عدم تمکین، مدیران متخلف به مراجع قضائی معرفی میشوند که ضمانت اجرای مؤثری برای اصلاح امور است.
علیخانی بر اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه برای تحقق قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز تأکید کرد و گفت که سازمان بازرسی در این حوزه نیز فعالانه نظارت میکند.
