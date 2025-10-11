جشنواره روستایی و عشایری، ظرفیت های بم را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی شهرستان بم، به مناسبت گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، عصر شنبه با حضور پرشور مسئولان استانی و شهرستانی، روستاییان و عشایر در روستای حمزه‌ای بخش مرکزی برگزار شد.

نمایش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بومی

فرماندار شهرستان بم، شامگاه شنبه در حاشیه برگزاری این رویداد در جمع خبرنگاران، به تشریح اهداف این جشنواره پرداخت و گفت: این جشنواره با همت بخشداری مرکزی و در قالب ۲۰ غرفه برپا شده است و هدف اصلی آن، نمایش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شهرستان بم، تبیین نقش اساسی عشایر و روستاییان و همچنین برجسته ساختن اهمیت قنات‌ها در حیات مردم منطقه است.

وحدت عیدی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه نشاط و شادابی در شهر و به‌ویژه در روستاها افزود: ما با برگزاری این رویداد به دنبال این هستیم که ظرفیت‌های روزافزون کشور و نقش برجسته روستاییان و عشایر را در تداوم زندگی مردم به نمایش بگذاریم که امروز شاهد افتتاح نمایشگاه آن هستیم.

نقش حیاتی عشایر در تأمین امنیت غذایی کشور

فرماندار بم در ادامه سخنان خود به نقش کلیدی و تأثیرگذار عشایر در اقتصاد ملی کشور اشاره کرد و یادآور شد: عشایر کشور یکی از ارکان اصلی تأمین نیازهای غذایی هستند؛ به‌طوری که تخمین زده می‌شود ۳۵ تا ۴۰ درصد از پروتئین و فرآورده‌های لبنی مورد نیاز کشور توسط این قشر زحمتکش تأمین می‌شود.

عیدی همچنین بر نقش عشایر در پرورش دام‌های سبک، سنگین و همچنین شتر تأکید کرد و گفت: در شهرستان بم، شاهد حضور فعال هر دو گروه عشایر کوچ‌رو و عشایر یکجانشین هستیم که هر دو گروه در چرخه تولید و پرورش دام سهم مهم و انکارناپذیری را ایفا می‌کنند.

هدفگذاری برای مهاجرت معکوس

بخشدار مرکزی بم نیز در حاشیه این جشنواره اظهار داشت: این جشنواره با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخشداری‌های سه حوزه مرکزی، بروات و دهبکری در روستای حمزه‌ای برگزار شد.

سما افشاری افزود: ۲۰ غرفه از دستاوردهای روستاییان و عشایر سه بخش دهبکری، مرکزی و بروات در این مجموعه به نمایش گذاشته شد تا محصولات روستایی و عشایری و توانمندی‌های ادارات در حوزه‌های مرتبط ارائه شود.

بخشدار مرکزی بم هدف اصلی از برپایی این جشنواره را ترویج فرهنگ غنی عشایری و روستایی و همچنین معرفی ظرفیت‌های مناطق روستایی و عشایری عنوان کرد که می‌توانند به عنوان قطب‌های مهم گردشگری در شهرستان فعال شوند.

افشاری تأکید کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند تأثیر بسزایی در تحقق شعار مهاجرت معکوس داشته باشد و همین امر باعث ایجاد انگیزه، ماندگاری و پویایی بیشتر در روستاها و مناطق عشایری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جشنواره برنامه‌های خاص و بومی از جمله مراسم حنابندان، اجرای نواحی سنتی، خرما تکانی (آئین برداشت خرما) و همچنین اجرای مراسم سنتی مرتبط با قنات با حضور مغنیان محلی برگزار شد که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.