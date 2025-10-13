تیم ملی غنا برنده بلیت شماره ۲۱ برای جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال غنا با پیروزی یک بر صفر مقابل کومور، صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد تا بیست و یکمین تیم حاضر در این رقابت‌ها باشد.

محمد کودوس (۴+۹۰) تک گل سه امتیازی و حیاتی غنا را در مسیر صعود به جام جهانی ۴۸ تیمی به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا به ثمر رساند.

غنا پیش از این چهار بار در جام جهانی حاضر بوده است.

تا کنون تیم‌های ملی آمریکا، مکزیک و کانادا به همراه ژاپن، کره جنوبی، ایران، استرالیا، اردن و ازبکستان، آرژانتین، کلمبیا، اکوادور، اروگوئه، برزیل، پاراگوئه، الجزایر، مصر، غنا، مراکش، تونس و نیوزیلند به جام جهانی ۲۰۲۶ راه پیدا کرده اند.