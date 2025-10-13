  1. ورزش
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۰

تیم ملی غنا برنده بلیت شماره ۲۱ برای جام جهانی ۲۰۲۶

تیم ملی فوتبال غنا موفق شد جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عنوان بیست و یکمین کشور کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال غنا با پیروزی یک بر صفر مقابل کومور، صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد تا بیست و یکمین تیم حاضر در این رقابت‌ها باشد.

محمد کودوس (۴+۹۰) تک گل سه امتیازی و حیاتی غنا را در مسیر صعود به جام جهانی ۴۸ تیمی به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا به ثمر رساند.

غنا پیش از این چهار بار در جام جهانی حاضر بوده است.

تا کنون تیم‌های ملی آمریکا، مکزیک و کانادا به همراه ژاپن، کره جنوبی، ایران، استرالیا، اردن و ازبکستان، آرژانتین، کلمبیا، اکوادور، اروگوئه، برزیل، پاراگوئه، الجزایر، مصر، غنا، مراکش، تونس و نیوزیلند به جام جهانی ۲۰۲۶ راه پیدا کرده اند.

