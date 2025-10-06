کاناوارو رسما سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ازبکستان اعلام کرد که با فابیو کاناوارو، مدافع نامدار و پرافتخار فوتبال ایتالیا و یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال جهان، قرارداد همکاری امضا کرده است. کاناوارو سه بار در جام جهانی حضور داشته و در سال ۲۰۰۶ همراه تیم ملی ایتالیا قهرمان جهان شد.

بر اساس اعلام فدراسیون ازبکستان، هدف از این همکاری، آماده‌سازی تیم ملی این کشور برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ است که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.

کاناوارو در کادر فنی خود از چند مربی باتجربه و شناخته‌شده بهره خواهد برد:

اوجنیو آلبارلا به عنوان دستیار اول او فعالیت خواهد کرد. وی سابقه همکاری با تیم ملی ژاپن و باشگاه‌های یوونتوس، اودینزه و دینامو زاگرب را دارد.

فرانچسکو ترویزه مربی بدنساز تیم خواهد بود که پیش‌تر در باشگاه‌های بنونتو، اودینزه و دینامو زاگرب فعالیت کرده است.

آنتونیو کیمنتی نیز به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها در کادر فنی حضور دارد. او سابقه مربیگری در تیم ملی جوانان ایتالیا و باشگاه‌های سامپدوریا و اسپال را در کارنامه دارد.

با این انتصاب، فدراسیون فوتبال ازبکستان امیدوار است که با هدایت فابیو کاناوارو، تیم ملی این کشور بتواند برای نخستین بار در تاریخ خود جواز حضور در جام جهانی را کسب کند.