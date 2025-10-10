تساوی ژاپن با پاراگوئه در دیدار دوستانه پرهیچان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ژاپن و پاراگوئه از ساعت ۱۳:۵۰ امروز در ورزشگاه سوئیتا پاناسونیک ژاپن آغاز شد و با تساوی ۲ - ۲ به اتمام رسید در حالیکه ژاپن تا آخرین ثانیه ها از میهمان خود عقب بود.

سامورایی ها با گل تساوی توسط آیاسه اوئدا، بازیکن تعویضی ژاپن، در دقیقه چهارم از وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم که با ضربه سر به ثمر رسید، بازی را مساوی کردند.

میگل آلمیرون، مهاجم سابق نیوکاسل، در میانه نیمه نخست گل اول بازی را برای پاراگوئه به ثمر رساند اما تنها پنج دقیقه بعد، کوکی اوگاوا گل تساوی را برای ژاپن زد.

دیه‌گو گومز از برایتون نیز در دقیقه ۶۴ با ضربه سر دروازه ژاپن را گشود تا پاراگوئه، که در مرحله انتخابی آمریکای جنوبی ششم شد و آخرین سهمیه مستقیم جام جهانی را به دست آورد، دوباره پیش بیفتد.

پاراگوئه حالا راهی سئول می‌شود تا روز سه‌شنبه در دیداری دوستانه دیگر مقابل کره‌جنوبی قرار گیرد، در حالی که ژاپن همان روز در توکیو به مصاف برزیل خواهد رفت.

ژاپن در این دیدار چند بازیکن کلیدی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت؛ از جمله کائورو میتوما، وینگر برایتون و واتارو اندو، هافبک لیورپول.

آلمیرون که این روزها در تیم آتلانتا یونایتد آمریکا بازی می‌کند، در نیمه نخست فرصت طلایی گلزنی را از دست داد؛ جایی که به جای شوت مستقیم، توپ را پاس داد و موقعیت از بین رفت. اما تنها یک دقیقه بعد، با کنترل زیبا پشت مدافعان ژاپن و شوت محکم با پای چپ، اشتباه خود را جبران کرد و تیمش را پیش انداخت.

در آغاز نیمه دوم، تاکومی مینامینو موفق شد توپ را به تور پاراگوئه برساند اما داور آن را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.

با این حال، این پاراگوئه بود که دوباره پیش افتاد؛ خوان کاسرس با ارسالی دقیق، دیه‌گو گومز را صاحب موقعیت کرد تا با ضربه سر، توپ را از کنار دستان زایون سوزوکی، دروازه‌بان ژاپن، به گل تبدیل کند. در دقایق پایانی، اوئدا که تازه وارد زمین شده بود، روی سانتری دیرهنگام در محوطه جریمه ظاهر شد و با ضربه سر دقیقش ژاپن را از شکست خانگی نجات داد.