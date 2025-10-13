ورود ۱۹.۸ همت نقدینگی به بازار سرمایه از ابتدای شهریور تا ۱۶ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازهترین آمار مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، از ابتدای شهریور تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۹ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان (معادل ۱۹.۸ همت) نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شده است.
در ساختار این ورود نقدینگی، بیش از ۳ همت به سمت بازار سهام و صندوقهای سهامی هدایت شده، حدود ۱۸ همت به صندوقهای مبتنی بر طلا و گواهی سکه اختصاص یافته و در کنار آن حدود ۱۰۱ میلیارد تومان نیز وارد سایر صندوقهای سرمایهگذاری شده است.
این گزارش همچنین حاکی است که در همین بازه زمانی بیش از ۲ همت از منابع صندوقهای درآمد ثابت و اوراق بدهی از بازار خارج شده است؛ روندی که به گفته کارشناسان بیانگر چرخش نقدینگی از ابزارهای کمریسک به سمت داراییهای مبتنی بر طلا و سهام است.
پس از افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی در شهریورماه، صندوقهای طلا و گواهیهای مبتنی بر سکه با اقبال گسترده سرمایهگذاران مواجه شدند. همزمان کاهش نرخ سود مؤثر در اوراق بدهی و جذابیت نسبی بازار سهام موجب تغییر سمتوسوی سرمایه از ابزارهای با درآمد ثابت به داراییهای واقعی شده است. این جابهجایی در ترکیب نقدینگی میتواند نشانهای از انتقال تدریجی سرمایه به داراییهای ضدتورمی تلقی شود.
