۵۵ مقاله به دبیرخانه همایش بین المللی بیابان لوت ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسکندری‌ثانی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی بیابان لوت که در دانشگاه بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: محور اصلی همایش امسال، ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های علمی، سرمایه‌گذاری و جامعه محلی است.

دبیرعلمی چهارمین همایش بین المللی بیابان لوت با اشاره به اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این همایش به‌صورت تلفیقی از بخش‌های علمی و بازدید میدانی برگزار می‌شود، اظهار کرد: در تلاش هستیم تا از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در کنار بازدیدهای تخصصی میدانی بهره‌برداری دوچندان داشته باشیم.

اسکندری ثانی ادامه داد: تمرکز ویژه کنفرانس امسال بر موضوع سرمایه‌گذاری پایدار در حوزه بیابان لوت و استان خراسان جنوبی است تا بتوانیم زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کنیم.

اسکندری‌ثانی افزود: در کنار این رویداد، اولین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی نیز برگزار خواهد شد تا بخش علمی و اجرایی به‌صورت هم‌افزا عمل کنند. در این چارچوب، شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر با محوریت دانشگاه بیرجند به یکدیگر متصل می‌شوند.

وی درباره محورهای اصلی همایش بیان کرد: سعی کرده‌ایم از موضوعات نوین از جمله فناوری‌های سبز، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، و نقش جامعه محلی در توسعه پایدار بهره بگیرم.

دبیرعلمی چهارمین همایش بین المللی بیابان لوت افزود: هدف ما این است که سرمایه‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که منافع آن به جامعه محلی برسد و تنها به بخش‌های خاص محدود نباشد.

اسکندری ثانی اظهار کرد: بخش گردشگری از معدود حوزه‌هایی است که درآمد آن می‌تواند به لایه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نفوذ کند.

وی گفت: از کشورهای مختلفی همچون انگلستان، فنلاند، پرتغال، آمریکا، قزاقستان، استرالیا، هند، شیلی، عمان، ایتالیا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی نیز در قالب همکاری علمی، سخنرانی آنلاین یا حضور مستقیم مشارکت خواهند داشت و این موضوع نشان می‌دهد جایگاه بیابان لوت در سطح جهانی مورد توجه نهادهای علمی و پژوهشی است.

اسکندری‌ثانی اظهار کرد: با هماهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بخش‌هایی از این همایش در قالب برنامه ایران‌جان به‌صورت زنده از رسانه ملی پخش خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهلت ارسال مقالات علمی تا دهم آبان‌ماه تمدید شده و تاکنون بیش از ۵۵ مقاله داخلی و بین‌المللی به دبیرخانه کنفرانس رسیده است.