  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

بررسی چالش‌های اخلاقی و فرهنگی تبلیغ دینی مجازی

بررسی چالش‌های اخلاقی و فرهنگی تبلیغ دینی مجازی

پنجمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «تبلیغ نوین دین» با موضوع «چالش‌های اخلاقی و فرهنگی تبلیغ مجازی و راهکارهای مواجهه با آن» در مرکز پژوهش‌های اسلامی معصومیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «تبلیغ نوین دین» با موضوع «چالش‌های اخلاقی و فرهنگی تبلیغ مجازی و راهکارهای مواجهه با آن» در مرکز پژوهش‌های اسلامی معصومیه برگزار می‌شود.

این نشست روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح با حضور محدثه مهرابی‌زاده به‌عنوان سخنران و سیده زهره وکیل به‌عنوان دبیر علمی برگزار خواهد شد و اساتید دیدگاه‌های خود را درباره مسائل اخلاقی و فرهنگی مبلغان در فضای مجازی و شیوه‌های تربیتی و فرهنگی برای مواجهه درست با چالش‌های این عرصه ارائه می‌کنند.

این پیش‌نشست با هدف آماده‌سازی مباحث تخصصی همایش «تبلیغ نوین دین» طراحی شده و بستری برای تبادل نظر میان فعالان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه تبلیغ دینی به‌ویژه در حوزه بانوان است.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق اینجا به صورت مجازی در نشست حضور یابند.

کد خبر 6620618
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها