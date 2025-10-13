به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «تبلیغ نوین دین» با موضوع «چالش‌های اخلاقی و فرهنگی تبلیغ مجازی و راهکارهای مواجهه با آن» در مرکز پژوهش‌های اسلامی معصومیه برگزار می‌شود.

این نشست روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح با حضور محدثه مهرابی‌زاده به‌عنوان سخنران و سیده زهره وکیل به‌عنوان دبیر علمی برگزار خواهد شد و اساتید دیدگاه‌های خود را درباره مسائل اخلاقی و فرهنگی مبلغان در فضای مجازی و شیوه‌های تربیتی و فرهنگی برای مواجهه درست با چالش‌های این عرصه ارائه می‌کنند.

این پیش‌نشست با هدف آماده‌سازی مباحث تخصصی همایش «تبلیغ نوین دین» طراحی شده و بستری برای تبادل نظر میان فعالان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه تبلیغ دینی به‌ویژه در حوزه بانوان است.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق اینجا به صورت مجازی در نشست حضور یابند.