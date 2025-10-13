  1. ورزش
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران چهارده بازیکن را برای اردوی نهایی متصل به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی صانعی سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران، ۱۴ بازیکن را برای اردوی نهایی این تیم جهت آماده‌سازی برای شرکت در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین دعوت کرد.

این اردو از چهارشنبه ۲۳ تا ۲۹ مهرماه در هتل آکادمی برگزار می‌شود و اعضای تیم نیز در تاریخ ۲۹ مهر راهی بحرین خواهند شد.

سعید فخرانی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین عبدالرزاقی، محمدامین صفایی، محمدعرشیا عاطف، صدرا چوپانی، امیرحسین مستشارنژاد، علی احمدی، امیرحسین داهی‌پور، حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی، محمدجواد نوروزی، محمدحسین غریبی و محمدمتین کرمی ۱۴ بازیکنی هستند که باید ساعت ۱۸ چهارشنبه هفته جاری خود را به کادرفنی تیم ملی در مرکز ملی فوتبال معرفی کنند.

تیم زیر ۱۷ سال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین در گروه B با تیم‌های تایلند، عربستان و قرقیزستان همگروه هستند. شاگردان صانعی اولین مسابقه خود را دوم آبان ماه برابر قرقیزستان انجام می‌دهند. این دیدار ساعت ۲۲:۳۰ برگزار می‌شود.

