  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

تاج: دنبال برگزاری بازی تیم ملی فوتسال با برزیل هستیم

تاج: دنبال برگزاری بازی تیم ملی فوتسال با برزیل هستیم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: در تلاش هستیم با تیم ملی فوتسال برزیل بازی برگزار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان و کشورهای اسلامی گفت: در دو رشته فوتسال قرار بود شرکت کنیم اما در فوتسال بانوان که قهرمان هم می‌شدیم، ۶ تیم جور نشد و برای بانوان حذف شد اما مجبور شدیم تیم را برای دو بازی دوستانه راهی روسیه کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره عدم حضور در فوتبال الکترونیکی افزود: در ورزش نابینایان یا ناشنوایان همکاری می‌کنیم اما این رشته را کسی به ما اعلام نکرد.

تاج درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال ایران تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با برزیل بازی رفت و برگشت برگزار کنیم.

وی درباره دلیل برگزاری بازی با تانزانیا در دبی امارات تاکید کرد: بازی با تانزانیا چون به ایران نیامدند از اول قرار شد در دبی برگزار شود.

کد خبر 6620270
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها