تاج: دنبال برگزاری بازی تیم ملی فوتسال با برزیل هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان و کشورهای اسلامی گفت: در دو رشته فوتسال قرار بود شرکت کنیم اما در فوتسال بانوان که قهرمان هم می‌شدیم، ۶ تیم جور نشد و برای بانوان حذف شد اما مجبور شدیم تیم را برای دو بازی دوستانه راهی روسیه کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره عدم حضور در فوتبال الکترونیکی افزود: در ورزش نابینایان یا ناشنوایان همکاری می‌کنیم اما این رشته را کسی به ما اعلام نکرد.

تاج درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال ایران تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با برزیل بازی رفت و برگشت برگزار کنیم.

وی درباره دلیل برگزاری بازی با تانزانیا در دبی امارات تاکید کرد: بازی با تانزانیا چون به ایران نیامدند از اول قرار شد در دبی برگزار شود.