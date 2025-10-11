  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

گیتی‌پسند با پیروزی در هفته دوازدهم صدرنشینی خود را تثبیت کرد

گیتی‌پسند با پیروزی در هفته دوازدهم صدرنشینی خود را تثبیت کرد

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال با ادامه صدرنشینی گیتی پسند به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای روز دوم از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشور عصر امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد و سه دیدار حساس با نتایج پرگل و هیجان‌انگیز به پایان رسید. پس از پایان هفته دوازدهم گیتی پسند با ۳۳ امتیاز در پایان این هفته از رقابت‌ها صدرنشین لیگ برتر باقی ماند. مس سونگون نیز هم‌چنان ۲۸ امتیازی است و در رده دوم قرار دارد. گهرزمین سیرجان هم با ۲۳ امتیاز سوم است.

نتایج روز نخست هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* پالایش نفت اصفهان ۲ - ۱ شهرداری ساوه

* پالایش نفت شازند ۳ - ۳ فولاد زرند ایرانیان

* پالایش نفت بندرعباس ۲ - ۵ بهشتی سازه گرگان

نتایج روز دوم هفته دوزادهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* عرشیا شهرقدس صفر - ۳ گیتی پسند

* مس سونگون ۶ - ۲ پردیس قزوین

* سن ایچ ساوه ۲ - ۱ فولاد هرمزگان

* گهر زمین سیرجان۴ - ۱ جواد الائمه شهرکرد

کد خبر 6618930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها