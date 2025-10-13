اتابک: نباید جایگاه اصناف تضعیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در مراسم روز ملی اصناف که با حضور معاون اول رئیسجمهور و جمعی از فعالان صنفی و اقتصادی کشور برگزار شد، با اشاره به سرعت تحولات اقتصادی و نقش نوآوری در فعالیتهای صنفی اظهار کرد: امروز بسیاری از فعالان صنفی به اهمیت تغییرات دیجیتال و نوآوریهای فناورانه واقف هستند.
وی افزود: دیجیتالی شدن اقتصاد نهتنها جایگاه اصناف را تضعیف نمیکند، بلکه زمینهای فراهم میآورد تا این بخش بتواند نقش مؤثر خود را در ساختار اقتصادی کشور حفظ و تقویت کند.
اتابک تصریح کرد: مشتریان امروزی از طریق بسترهای دیجیتال وارد بازار میشوند و اصناف نیز در حال تطبیق با این شرایط جدید هستند.
وزیر صمت ادامه داد: تحول اقتصادی، تنها از مسیر سیاستگذاریهای کلان حاصل نمیشود؛ بلکه خودِ اصناف بهصورت درونی این تغییرات را در کسبوکارهایشان مدیریت میکنند.
به گفته او، نوآوری در میان اصناف بهصورت ملموس در حال شکلگیری است و انتظار میرود با سرعت بیشتری در سراسر کشور اجرا شود تا هیچ خللی در بهرهگیری از فناوریهای نو ایجاد نشود.
وزیر صمت در ادامه تأکید کرد: نظام تجاری کشور باید بهگونهای طراحی شود که اصناف با استقبال از نوآوریها و دیجیتالی شدن تجارت، به بازوی توانمند توسعه اقتصادی تبدیل شوند. در حوزه بازرسیها نیز، همانگونه که در جلسات اخیر مطرح شده است، بخش عمدهای از نظارتها توسط خود اصناف انجام میشود.
اتابک گفت: ما معتقدیم چارچوب وظایف اصناف باید محترم شمرده شود و هیچ سازمانی نباید در حیطه اختیارات آنها دخالت کند. اصناف باید با تداوم استقلال و اختیارات قانونی خود، به فعالیت مؤثر در اقتصاد کشور ادامه دهند و از هرگونه تضعیف جایگاه آنها جلوگیری شود.
وی گفت: در حال حاضر حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند که نزدیک به ۹ میلیون نفر در آنها اشتغال دارند. اصناف بیش از ۱۷ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دادهاند که رقم قابلتوجهی است.
اتابک افزود: به باور من، قانون نظام صنفی نیازمند بازنگری و روزآمدسازی است، چرا که حفظ و تقویت جایگاه اصناف از اهمیت بالایی برخوردار است.
وزیر صمت با اشاره به نقش مؤثر اصناف در مدیریت شرایط طی جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: از عملکرد مسئولانه و همدلانه اصناف قدردانی میکنم؛ چراکه بدون سوءاستفاده از شرایط و با همکاری کامل با دولت، توانستند وضعیت بازار را کنترل کنند.
وی اضافه کرد: اصناف در این مقطع نشان دادند که همراه و پشتیبان دولت و انقلاب هستند. آنها ستونهای اصلی اقتصاد کشور محسوب میشوند و با وجود دشواریهای اقتصادی، سربلند و موفق عمل کردند که شایسته تقدیر و خستهنباشید هستند.
اتابک گفت: اصناف بازوی توانمند اقتصاد ملی به شمار میآیند و دولت همواره در کنار آنها خواهد بود. امیدواریم با تقویت نوآوری، بهویژه در اصناف کوچک و محلی، شاهد رشد چشمگیر و تحقق توسعه پایدار در این بخش باشیم.
