به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت در حاشیه نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در وزارت صمت با توجه به رویکردهای صادراتی، کارگروه توسعه صادرات را به‌عنوان یکی از ابزارهای پیگیری موضوعات صادرات صنفی ایجاد کرده‌ایم. در این چارچوب، قطعاً تعامل نزدیک و مؤثری با صادرکنندگان صنفی خواهیم داشت و با اتکا بر ظرفیت‌های موجود در دولت و هماهنگی‌های بین‌بخشی، تلاش می‌کنیم حمایت‌های لازم را از بخش صنفی در مسیر صادرات به عمل آوریم.

وی افزود: یکی از چالش‌های همیشگی واحدهای صنفی ما در موضوعاتی مانند تخصیص ارز، سهمیه سوخت و دریافت تسهیلات، نبود سامانه جامع برای ثبت دقیق اطلاعات تولید و فعالیت این واحدها بوده است؛ به همین دلیل در گذشته آمار رسمی و قابل استناد از میزان تولید واحدهای صنفی وجود نداشت.

موسوی تصریح کرد: در وزارت صمت سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ثبت اطلاعات واحدهای صنفی طراحی و راه‌اندازی شده است. بر اساس داده‌هایی که در این سامانه ثبت می‌شود، میزان تولید، توزیع و فروش واحدهای صنفی به‌صورت دقیق و مبتنی بر آمار واقعی قابل رصد خواهد بود.

معاون وزیر صمت گفت: با استفاده از این اطلاعات دقیق، مطالبات بخش صنفی در حوزه‌های مختلف از جمله سهمیه سوخت، تسهیلات و مسائل ارزی با دقت و شفافیت دنبال خواهد شد. همچنین این اطلاعات با سامانه‌های مرتبط دیگر نیز تطبیق داده می‌شود تا در صورت تأیید رسمی تولید واحدهای صنفی، حمایت‌های لازم متناسب با آن ارائه گردد.