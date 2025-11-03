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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

سامانه جدید وزارت صمت برای شفاف‌سازی عملکرد اصناف

سامانه جدید وزارت صمت برای شفاف‌سازی عملکرد اصناف

معاون وزیر صمت گفت: سامانه جامع ثبت اطلاعات واحدهای صنفی راه‌اندازی شده و از این پس تخصیص تسهیلات، سهمیه سوخت و منابع ارزی به اصناف بر اساس داده‌های واقعی تولید و توزیع انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت در حاشیه نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در وزارت صمت با توجه به رویکردهای صادراتی، کارگروه توسعه صادرات را به‌عنوان یکی از ابزارهای پیگیری موضوعات صادرات صنفی ایجاد کرده‌ایم. در این چارچوب، قطعاً تعامل نزدیک و مؤثری با صادرکنندگان صنفی خواهیم داشت و با اتکا بر ظرفیت‌های موجود در دولت و هماهنگی‌های بین‌بخشی، تلاش می‌کنیم حمایت‌های لازم را از بخش صنفی در مسیر صادرات به عمل آوریم.

وی افزود: یکی از چالش‌های همیشگی واحدهای صنفی ما در موضوعاتی مانند تخصیص ارز، سهمیه سوخت و دریافت تسهیلات، نبود سامانه جامع برای ثبت دقیق اطلاعات تولید و فعالیت این واحدها بوده است؛ به همین دلیل در گذشته آمار رسمی و قابل استناد از میزان تولید واحدهای صنفی وجود نداشت.

موسوی تصریح کرد: در وزارت صمت سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ثبت اطلاعات واحدهای صنفی طراحی و راه‌اندازی شده است. بر اساس داده‌هایی که در این سامانه ثبت می‌شود، میزان تولید، توزیع و فروش واحدهای صنفی به‌صورت دقیق و مبتنی بر آمار واقعی قابل رصد خواهد بود.

معاون وزیر صمت گفت: با استفاده از این اطلاعات دقیق، مطالبات بخش صنفی در حوزه‌های مختلف از جمله سهمیه سوخت، تسهیلات و مسائل ارزی با دقت و شفافیت دنبال خواهد شد. همچنین این اطلاعات با سامانه‌های مرتبط دیگر نیز تطبیق داده می‌شود تا در صورت تأیید رسمی تولید واحدهای صنفی، حمایت‌های لازم متناسب با آن ارائه گردد.

کد مطلب 6643599
سمیه رسولی

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