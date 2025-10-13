به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست روز نوشت: آتش بس شکننده با حضور میانجی گران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و البته با بوق و کرنا کردن‌های بسیار ترامپ میان رژیم صهیونیستی و حماس برقرار شد که یکی از نکات قابل توجه مواضع آمریکایی‌ها و برخی اروپایی‌ها مبنی براعزام نیرو به غزه است.

در این راستا امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در نشست پاریس درباره غزه، خواستار استقرار یک نیروی بین‌المللی با همکاری مصر و اردن شد. رئیس جمهور فرانسه گفت: نشست پاریس مکمل ابتکار عمل ایالات متحده است و رئیس جمهور ترامپ مسیری بلندپروازانه را برای خاورمیانه ترسیم کرده است. رئیس جمهور فرانسه تصریح کرد: در پاریس، ما در حال بحث در مورد ایجاد یک دولت موقت برای نوار غزه با حضور فلسطینی‌ها، به استثنای حماس، هستیم.وی مدعی شد که حماس باید خلع سلاح شود و این گامی ضروری برای برقراری صلح پایدار است. در همین حال ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس و شرکای آن در تلاشند یک نیروی امنیتی بین المللی تشکیل دهند تا از صلح دائمی در غزه حمایت کنند. همزمان نیز منابع خبری عنوان کردند که آمریکا اعلام کرده حدود ۲۰۰ نیروی نظامی برای کمک به نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس و ارسال کمک‌های بشردوستانه به منطقه اعزام می‌کند.

این طراحی در حالی با ادعای نسخه برداری از یونیفل در لبنان و یا نیروهای حافظ صلح در سایر کشورها توجیه می‌شود که از یک سو این معادله صرفاً یک طرف دارد و آن مهار نیروی دفاعی غزه است و هیچ اقدامی در قبال رژیم صهیونیستی صورت نمی‌گیرد که این عملاً جا به جا کردن جای ظالم و مظلوم و قربانی و متجاوز است از سوی دیگر این طرح به معنای حذف حق مردم غزه برای تعیین سرنوشت خود می‌باشد چنانکه صحیت از حاکمیت تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس بر غزه نیز شده است.

این فرآیندها را در یک واژه می‌توان خلاصه کرد و آن اینکه غرب به دنبال احیای طرح قیومیت است که از سایس پیکو آغاز شد و نتیجه ان نیز سلطه کشورهای غربی بر منطقه و شکل گیری رژیم صهیونیستی بوده است. به نظر می‌رسد غرب با این طرح به دنبال بازآفرینی رژیم صهیونیستی و در عین حال یک جانبه گرایی در منطقه در لوای صلح است تا در کنار غارت کشورها مانع از ورود بازیگرنی همچون چین و روسیه به منطقه شود. اعزام نیروی خارجی به غزه خطری است که کل منطقه را تهدید می‌کند در حالی که در ظاهر ادعای صلح سر داده می‌شود اما در عمل به دنبال جنگ افروزی و سلطه و حذف استقلال سیاسی، نظامی و اقتصادی منطقه هستند.