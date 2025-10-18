۳۳ عدد شرکت دانش بنیان در خراسان شمالی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سجادی صبح روز یک شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان شمالی اظهار کرد: رنج سنی افرادی که در پارک علم و فناری خراسان شمالی در حال فعالیت ۳۰ سال است.

وی افزود: ۵ مرکز رشد مستقل در خراسان شمالی وجود دارد در این مراکز رشد ۱۴۵ واحد فناور و شرکت حضور و در حال فعالیت هستند.

سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی در ادامه تصریح کرد: ۳۳ تا شرکت دانش بنیان وجود دارد و بیشتر این شرکت‌ها در بحث فروش مشکل دارند.



سجادی افزود: در ۶ ماهه نخست سال ۶ شرکت دانش بنیان به شرکت‌های دانش بنیان فعال در خراسان شمالی اضافه شده است

وی افزود: پارک علم و فناوری خراسان شمالی تا کنون ۱۱۰۸ عدد اشتغال زایی انجام داده است.

سرپرست پارک علم و فناوری در ادامه با اشاره به فروش ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۹۶۳ میلیارد تومان پارک علم و فناوری خراسان شمالی فروش داشته است.

سجادی در ادامه گفت :۷۳ میلیارد به شرکت‌های خراسان شمالی تسهیلات اعطا شده است



وی افزود :۵۴ شرکت در همایش ملی سرمایه گذاری خراسان شمالی حضور داشتند.



سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی در ادامه تصریح کرد: پروژه انتقال اب غیر شرب با متراژ ۷۰۰۰ متر انجام شده است که بزودی به بهره برداری می‌رسد.



وی گفت: پروژه نیروگاه خورشیدی با توان ۱۰۰ کیلو وات برای برق رسانی به شرکت‌ها در محل پارک در فاز اول در حال انجام است.



سجادی افزود: اعتبار کل پارک علم و فناوری خراسان شمالی ۳۰ میلیارد تومان است.



سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی در ادامه افزود :۳۱ میلیارد تومان اعتبار استانی به پارک علم و فناوری خراسان شمالی تخصیص داده شده است.