۳۳ عدد شرکت دانش بنیان در خراسان شمالی وجود دارد

بجنورد_ سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی گفت۳۳ عدد شرکت دانش بنیان در خراسان شمالی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سجادی صبح روز یک شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان شمالی اظهار کرد: رنج سنی افرادی که در پارک علم و فناری خراسان شمالی در حال فعالیت ۳۰ سال است.
وی افزود: ۵ مرکز رشد مستقل در خراسان شمالی وجود دارد در این مراکز رشد ۱۴۵ واحد فناور و شرکت حضور و در حال فعالیت هستند.
سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی در ادامه تصریح کرد: ۳۳ تا شرکت دانش بنیان وجود دارد و بیشتر این شرکت‌ها در بحث فروش مشکل دارند.


سجادی افزود: در ۶ ماهه نخست سال ۶ شرکت دانش بنیان به شرکت‌های دانش بنیان فعال در خراسان شمالی اضافه شده است

وی افزود: پارک علم و فناوری خراسان شمالی تا کنون ۱۱۰۸ عدد اشتغال زایی انجام داده است.

سرپرست پارک علم و فناوری در ادامه با اشاره به فروش ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۹۶۳ میلیارد تومان پارک علم و فناوری خراسان شمالی فروش داشته است.

سجادی در ادامه گفت :۷۳ میلیارد به شرکت‌های خراسان شمالی تسهیلات اعطا شده است


وی افزود :۵۴ شرکت در همایش ملی سرمایه گذاری خراسان شمالی حضور داشتند.


سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی در ادامه تصریح کرد: پروژه انتقال اب غیر شرب با متراژ ۷۰۰۰ متر انجام شده است که بزودی به بهره برداری می‌رسد.


وی گفت: پروژه نیروگاه خورشیدی با توان ۱۰۰ کیلو وات برای برق رسانی به شرکت‌ها در محل پارک در فاز اول در حال انجام است.


سجادی افزود: اعتبار کل پارک علم و فناوری خراسان شمالی ۳۰ میلیارد تومان است.


سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی در ادامه افزود :۳۱ میلیارد تومان اعتبار استانی به پارک علم و فناوری خراسان شمالی تخصیص داده شده است.

